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Популарна апликација шири функцију размјене порука на још девет земља

Аутор:

АТВ
14.06.2026 17:11

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Популарна апликација шири функцију размјене порука на још девет земља
Фото: Pixabay

Јутјуб наставља ширење своје функције за размену приватних порука и дељење видео садржаја унутар апликације. Компанија је прошле године започела тестирање уграђеног система за поруке у одабраним државама, да би неколико месеци касније подршка била проширена на 31 тржиште. Међутим, САД тада нису биле укључене

Према најновијем саопштењу компаније, функција сада стиже у још девет земаља, међу којима су САД, Бразил, Велика Британија и Сингапур. Укупан број подржаних држава повећан је на 40. Од земаља у окружењу на списку су Хрватска, Бугарска, Словенија и Румунија.

Србије још нема на списку, али се надамо да ће је бити у неком будућем проширењу.

Како раде Јутјуб поруке

Корисници старији од 18 година, који су пријављени на Јутјуб канал и живе у подржаним земљама (листа овдје), могу директно из апликације да дијеле видео садржај са другим корисницима.

Видео снимци и шортс садржај дијеле се путем опције "Шер", док се нови контакти могу позвати у разговор преко иконе "Месеџес" која се налази у горњем десном углу апликације.

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Јутјуб ће аутоматски означавати АИ видео садржај

Систем већ подржава неколико функција карактеристичних за модерне апликације за дописивање. Корисници могу да повуку послату поруку дугим притиском на њу, као и да обришу комплетне разговоре.

Ради безбједности, доступне су и опције за блокирање канала и контаката, као и пријављивање непримјерених разговора.

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Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

јутјуб

поруке

апликација

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