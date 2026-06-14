Популарна апликација шири функцију размјене порука на још девет земља

Аутор:АТВ
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Јутјуб наставља ширење своје функције за размену приватних порука и дељење видео садржаја унутар апликације. Компанија је прошле године започела тестирање уграђеног система за поруке у одабраним државама, да би неколико месеци касније подршка била проширена на 31 тржиште. Међутим, САД тада нису биле укључене
Према најновијем саопштењу компаније, функција сада стиже у још девет земаља, међу којима су САД, Бразил, Велика Британија и Сингапур. Укупан број подржаних држава повећан је на 40. Од земаља у окружењу на списку су Хрватска, Бугарска, Словенија и Румунија.
Србије још нема на списку, али се надамо да ће је бити у неком будућем проширењу.
Корисници старији од 18 година, који су пријављени на Јутјуб канал и живе у подржаним земљама (листа овдје), могу директно из апликације да дијеле видео садржај са другим корисницима.
Видео снимци и шортс садржај дијеле се путем опције "Шер", док се нови контакти могу позвати у разговор преко иконе "Месеџес" која се налази у горњем десном углу апликације.
Наука и технологија
Јутјуб ће аутоматски означавати АИ видео садржај
Систем већ подржава неколико функција карактеристичних за модерне апликације за дописивање. Корисници могу да повуку послату поруку дугим притиском на њу, као и да обришу комплетне разговоре.
Ради безбједности, доступне су и опције за блокирање канала и контаката, као и пријављивање непримјерених разговора.
(б92)
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