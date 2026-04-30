Logo
Large banner

Јутјуб уводи опцију коју су сви дуго ишчекивали

Аутор:

АТВ
30.04.2026 10:53

Коментари:

0
Фото: freestocks.org/Pexels

Јутјуб уводи опцију слике у слици за све кориснике широм свијета без обзира на то да ли плаћају претплату. Ова функција омогућава да смањите видео у мали прозор и наставите гледање док користите друге апликације на телефону. До сада је ова погодност била резервисана искључиво за кориснике у Америци или оне који плаћају мјесечни рачун.

Нова промјена стиже на све Андроид и иОС уређаје у наредним мјесецима кроз глобално ажурирање. Корисници више неће морати да плаћају Премиум пакет да би уживали у овом практичном додатку. Јутјуб је званично потврдио да ће опција постати доступна свима без обзира на регион у којем се налазе.

Танкери / Илустративна фотографија

Постоји једна важна разлика у кориштењу ове функције у зависности од тога да ли имате плаћену претплату. Корисници који не плаћају услугу моћи ће да користе мали прозор само за обичне видео снимке дужег формата. Музички спотови и даље остају закључани иза претплате за све који желе да их гледају у позадини.

Ова одлука ће значајно олакшати живот свима који често прекидају гледање снимака због куцања порука. Премиум чланови и даље задржавају предност јер могу користити ову функцију за апсолутно сав садржај без икаквих ограничења. Глобално увођење ће тећи постепено док сви корисници не добију најновију верзију софтвера.

Шта урадити ако вам нова функција не ради

Ако вам се опција не појави аутоматски прво провјерите да ли сте инсталирали најновију верзију Јутјуб апликације. Често је потребно ручно омогућити функцију у системским подешавањима вашег мобилног телефона. Потражите опцију за приказ преко других апликација како би прозорчић могао несметано да ради.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

јутјуб

друштвене мреже

ажурирање

апликација

Мобилни телефон

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

12

38

12

33

12

30

12

26

12

25

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner