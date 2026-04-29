Logo
Large banner

Шок откриће из Чернобиља: Вукови развили отпорност на рак

Аутор:

АТВ
29.04.2026 10:17

Коментари:

0
Вук
Фото: pexels/patrice schoefolt

У забаченим шумама око зоне искључења код Чернобиља, гд‌је је боравак за људе и даље опасан, вукови не само да опстају већ - напредују.

Научници сада покушавају да открију зашто, јер све указује на то да су ове животиње развиле одређену генетску отпорност на рак.

Од нуклеарне катастрофе 26. априла 1986. године, када је експлодирао четврти реактор електране у близини Припјата, људи су напустили ово подручје.

Природа је, међутим, преузела примат. Данас на око 4.200 квадратних километара живе бројне дивље врсте, али се посебно издвајају сиви вукови, чија је бројност и до седам пута већа него у другим резерватима у региону.

Ево како је обликован овај генетски профил

Тим истраживача предвођен еволутивним биолозима са Универзитета Принстон анализирао је узорке крви вукова из зоне искључења, али и из мање контаминираних подручја у Бјелорусији и из Националног парка Јелоустоун у Сједињеним Америчким Државама. Резултати су показали значајне разлике – идентификовано је више од 3.000 гена који се другачије понашају код чернобиљских вукова.

Посебно је занимљиво да су 23 гена повезана са развојем рака активнија код ових вукова, а исти ти гени код људи су повезани са бољим стопама преживљавања одређених тумора. Научници вјерују да је дуготрајна изложеност ниским дозама зрачења током више генерација обликовала овај јединствени генетски профил, пише РТС.

Ипак, кључна питања остају без јасног одговора: да ли ови вукови ређе обољевају од рака или га једноставно боље подносе? Могуће је да је у питању комбинација оба фактора.

Ова открића могла би имати шири значај – не само за разумевање живота у екстремним условима, већ и за будућа истраживања рака код људи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Чернобиљ

вукови

канцер

наука

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

10

31

Шок у Мадриду: Сабаленка просула шест меч лопти

10

30

Питбул напао власницу: Морали јој ампутирати ногу, и даље је у животној опасности

10

17

Шок откриће из Чернобиља: Вукови развили отпорност на рак

10

16

Јоџир се усред скандала обратио Дари Бубамари: ''Овако сам гледао у тебе''

10

15

Битно: Родитељи и вакцине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner