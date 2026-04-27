Ваш телефон вас шпијунира, а да то и не знате: Једна функција може зауставити "ухођење"

27.04.2026 10:51

Фото: Unsplash

iPhone крије функцију која прати које апликације приступају вашој камери, микрофону и локацији. Укључите App Privacy Report да бисте заштитили своју приватност и открили потенцијалне шпијуне.

У вашем iPhone-у налази се моћна опција која тачно показује које апликације „завирују“ у вашу приватност. Проблем је што већина корисника и не зна да она постоји јер је подешена тако да буде искључена. Добра вијест је да активација траје мање од једног минута.

Како активирати "App Privacy Report"?

Овај алат вам пружа потпуну контролу над сензорима и подацима. Да бисте сазнали ко вас посматра и када, слиједите ове кораке:

  • Отворите Settings
  • Идите на ставку Privacy & Security
  • Скролујте до самог дна и кликните на App Privacy Report
  • Одаберите опцију Turn On App Privacy Report

Од тренутка активације, телефон почиње биљежити све покушаје приступа вашим подацима. Функција не ради уназад, па је важно да је укључите што прије.

Ко приступа вашој камери и микрофону?

Унутар овог извјештаја, секција Data & Sensor Access открива:

  • Које апликације су користиле камеру и микрофон.
  • Тачно вријеме када се то десило.

Сасвим је нормално да Instagram користи камеру док снимате причу, али ако примијетите да нека апликација активира микрофон док телефон стоји неактивно на столу и то је озбиљан знак за узбуну.

Посебно обратите пажњу на ове апликације:

Апликације са мало рецензија и сумњивим именима.

Игре или алати којима микрофон или камера објективно нису потребни за рад.

Програми преузети изван званичног App Store-а.

Додатни алат: Safety Check

Поред извјештаја, Apple је увео и Safety Check. Ова опција омогућава да брзо прекинете свако нежељено дијељење података (локација, фотографије, контакти) са другим особама или апликацијама. У хитним случајевима, опција Emergency Reset тренутно враћа потпуну контролу над приватности у ваше руке, преноси Курир.

