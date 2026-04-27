Ваш телефон вас шпијунира, а да то и не знате: Једна функција може зауставити "ухођење"

iPhone крије функцију која прати које апликације приступају вашој камери, микрофону и локацији. Укључите App Privacy Report да бисте заштитили своју приватност и открили потенцијалне шпијуне.
У вашем iPhone-у налази се моћна опција која тачно показује које апликације „завирују“ у вашу приватност. Проблем је што већина корисника и не зна да она постоји јер је подешена тако да буде искључена. Добра вијест је да активација траје мање од једног минута.
Овај алат вам пружа потпуну контролу над сензорима и подацима. Да бисте сазнали ко вас посматра и када, слиједите ове кораке:
Од тренутка активације, телефон почиње биљежити све покушаје приступа вашим подацима. Функција не ради уназад, па је важно да је укључите што прије.
Унутар овог извјештаја, секција Data & Sensor Access открива:
Сасвим је нормално да Instagram користи камеру док снимате причу, али ако примијетите да нека апликација активира микрофон док телефон стоји неактивно на столу и то је озбиљан знак за узбуну.
Апликације са мало рецензија и сумњивим именима.
Игре или алати којима микрофон или камера објективно нису потребни за рад.
Програми преузети изван званичног App Store-а.
Поред извјештаја, Apple је увео и Safety Check. Ова опција омогућава да брзо прекинете свако нежељено дијељење података (локација, фотографије, контакти) са другим особама или апликацијама. У хитним случајевима, опција Emergency Reset тренутно враћа потпуну контролу над приватности у ваше руке, преноси Курир.
