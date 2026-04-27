Tајнa из 10.000 метара дубине: Откривенa непозната животиња која је шокирала свијет

27.04.2026 09:37

Свјетлост се пробија кроз воду до дубине
Фото: pexels/ Blaque X

Велика истраживачка експедиција, спроведена на истраживачком броду у најдубљим дијеловима Тихог океана, донијела је запањујуће резултате. .

Иако је мисија завршена раније, снимци и детаљи о невјероватним бићима тек сада доспијевају у јавност

Експедиција је открила изузетну разноликост живота у најдубљим океанским рововима Јапана – у Рјукју и Бонин рову, који досеже дубину од чак 10.554 метра. Научници су забиљежили најмање 108 различитих група организама, укључујући и најдубље икада уочену рибу.

Животиња коју је немогуће класификовати

Једно од најзагонетнијих открића било је необично биће које се споро кретало кроз таму на дубини од 9.137 метара. Привремено је названо Animalia incerta sedis, што у преводу значи „животиња непознате класификације“.

Иако изгледом подсјећа на морске пужеве или морске краставце, његово тачно поријекло и даље остаје потпуна мистерија за науку.

Необични призори са дна океана

Умјесто класичних мрежа, истраживачи су користили подморнице са посадом и специјалне уређаје са мамцима, што је омогућило посматрање животиња у њиховом природном окружењу. Током зарона, откривене су густе „ливаде“ морских љиљана, као и месождерни сунђери на дубинама већим од 9.500 метара. Посебно значајан налаз био је рекордни улов рибе пужа на дубини од 8.336 метара, чиме је постављен нови свјетски рекорд.

Џинови из таме

Истраживачи су документовали и присуство врсте Alicella gigantea, познате као „суперџиновски амфипод“. Ови необични становници дубоког мора могу нарасти и до 34 центиметра, што их чини правим дивовима у поређењу са својим сродницима из плићих вода, преноси Ало.

