Комшије се посвађале због бунара: У сукобу погинуле најмање 42 особе

27.04.2026 09:08

Најмање 42 особе погинуле су у сукобу између локалних заједница у источном дијелу Чада, саопштили су званичници, а пренијела агенција АФП. До насиља је дошло у суботу у региону Вади Фира, након спора око бунара између двије породице.

"Сукоб је избио због несугласица око бунара између двије породице које живе у том подручју. Најмање 42 особе су погинуле", изјавио је владин представник у подпрефектури Гереда, Брахим Иса Галмаје.

Према првим информацијама више од десет особа је повријеђено и они су превезени у локалне болнице.

На мјесто догађаја упућени су министри, високи локални званичници и начелник генералштаба, док власти тврде да је ситуација тренутно под контролом.

"Ситуација јесте и остаје под контролом", рекао је замјеник премијера задужен за територијалну администрацију и децентрализацију, Лимане Махамат, у телевизијском обраћању.

Источни дио Чада већ годинама је погођен сукобима између заједница, најчешће између аутохтоних пољопривредника и номадских сточара, који се боре за приступ земљи, води и стоци.

Регион је додатно дестабилизован близином ратом захваћеног Судана.

Према подацима невладине организације International Crisis Group, сукоби између пољопривредника и сточара у периоду од 2021. до 2024. године однијели су више од 1.000 живота, док је око 2.000 људи повријиеђено.

Сличан инцидент догодио се и прошлог новембра у региону Хаџер-Ламис у централном Чаду, када су у сукобима због приступа бунару погинуле најмање 33 особе.

Безбједносну ситуацију додатно компликује прилив избјеглица из Судана, гдје је грађански рат избио у априлу 2023. године. Готово милион људи од укупно 12 милиона расељених у Судану склонио се у сусједни Чад.

