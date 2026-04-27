Техеран послао Вашингтону план у три фазе - Ормуски мореуз у центру договора

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иран је преко посредника предао Сједињеним Америчким Државама тростепену формулу за преговоре, јавила је телевизија Мајадин.
"Иран је посреднике обавијестио о формату преговора заснованом на три фазе и, ако га Вашингтон прихвати, Техеран ће водити разговоре у складу с тим", наводи се у извјештају.
Према тој иницијативи, прва фаза преговора требало би да буде усмјерена на окончање рата и добијање гаранција да неће бити нових војних дејстава против Иран и Либан.
Уколико се постигне договор, стране би прешле на другу фазу, у којој би се разматрало управљање Ормуски мореуз после окончања рата, у координацији са Оман, ради успостављања новог правног система.
Трећа фаза, која би се односила на ирански нуклеарни програм, не би почела без договора у прве двије етапе, тврди телевизија.
О томе да је Иран преко пакистанских посредника доставио предлог који подразумева отварање Ормуски мореуз и коначно рјешавање сукоба, док би питање нуклеарног програма било одложено за касније, писали су и други медији, позивајући се на америчког званичника и још два упућена извора.
Свијет
Снажан земљотрес погодио Јапан
Наводно је шеф иранске дипломатије поручио посредницима да врх Исламске републике не прихвата захтјеве Сједињених Америчких Држава да се обустави обогаћивање уранијума и да се он изнесе из земље.
У суботу је предсједник Сједињене Америчке Државе Доналд Трамп изјавио да је отказао путовање делегације у Пакистан ради разговора са иранском страном. Касније је додао да су САД добиле нови приједлог из Техерана под повољнијим условима.
Истовремено, предсједник Иран Масуд Пезешкијан у разговору са премијером Пакистан Шехбаз Шариф поручио је да земља неће учествовати у мировним преговорима под притиском, пријетњама или блокадом пловидбе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму