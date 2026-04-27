Logo
Large banner

Техеран послао Вашингтону план у три фазе - Ормуски мореуз у центру договора

Аутор:

АТВ
27.04.2026 08:30

Коментари:

0
Брод за превоз расутих терета усидрен у Ормуском мореузу, субота, 18. април 2026.
Фото: Tanjug/AP

Иран је преко посредника предао Сједињеним Америчким Државама тростепену формулу за преговоре, јавила је телевизија Мајадин.

"Иран је посреднике обавијестио о формату преговора заснованом на три фазе и, ако га Вашингтон прихвати, Техеран ће водити разговоре у складу с тим", наводи се у извјештају.

Према тој иницијативи, прва фаза преговора требало би да буде усмјерена на окончање рата и добијање гаранција да неће бити нових војних дејстава против Иран и Либан.

Уколико се постигне договор, стране би прешле на другу фазу, у којој би се разматрало управљање Ормуски мореуз после окончања рата, у координацији са Оман, ради успостављања новог правног система.

Трећа фаза, која би се односила на ирански нуклеарни програм, не би почела без договора у прве двије етапе, тврди телевизија.

О томе да је Иран преко пакистанских посредника доставио предлог који подразумева отварање Ормуски мореуз и коначно рјешавање сукоба, док би питање нуклеарног програма било одложено за касније, писали су и други медији, позивајући се на америчког званичника и још два упућена извора.

zemljotres potres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Јапан

Наводно је шеф иранске дипломатије поручио посредницима да врх Исламске републике не прихвата захтјеве Сједињених Америчких Држава да се обустави обогаћивање уранијума и да се он изнесе из земље.

У суботу је предсједник Сједињене Америчке Државе Доналд Трамп изјавио да је отказао путовање делегације у Пакистан ради разговора са иранском страном. Касније је додао да су САД добиле нови приједлог из Техерана под повољнијим условима.

Истовремено, предсједник Иран Масуд Пезешкијан у разговору са премијером Пакистан Шехбаз Шариф поручио је да земља неће учествовати у мировним преговорима под притиском, пријетњама или блокадом пловидбе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ормуски мореуз

Техеран

Иран најновије вијести

Иран вијести

Америка

Вашингтон

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Свијет

Гори цијело село на Балкану, многе куће потпуно уништене

3 ч

0
Снажан земљотрес погодио Јапан

Свијет

Снажан земљотрес погодио Јапан

3 ч

0
Аутобус превоз

Свијет

Експлозија бомбе у аутобусу: Најмање 20 људи погинуло

3 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Русија увијек отворена за контакте са Вашингтоном

4 ч

0

  • Најновије

11

48

Цијене нафте у порасту

11

43

Близанци умрли држећи се за руке: Тијела пронашао њихов отац

11

36

Нова Тропик маркет адреса - нова прилика за 102 члана тима

11

29

Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

11

24

Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner