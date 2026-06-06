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Вјежбе које могу смањити ризик од срчаног и можданог удара

Аутор:

АТВ
06.06.2026 20:24

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Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама
Фото: Unsplash

Познати британски љекар и телевизијско лице Амир Кан, објаснио је како једноставне промјене у животном стилу и редовна вјежба могу значајно смањити ризик од срчаног и можданог удара.

Комбинација вјежби доноси најбоље резултате

Кан, љекар опште праксе у британском систему јавног здравства (НХС) и чест гост у емисијама попут "Гоод Морнинг Бритаин", подијелио је своје препоруке у једном подкасту.

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Три кључне врсте вјежби

Кан истиче да уравнотежена седмична рутина вјежбања доноси бројне здравствене користи, укључујући смањење ризика од срчаног удара, побољшање инсулинске резистенције и здравља зглобова.

Према његовим ријечима, свако би у свој распоред требао укључити три основне врсте вјежби: кардиоваскуларне, вјежбе снаге те вјежбе за равнотежу и кондицију.

Кардио за срце, снага за мишиће

Говорећи о предностима кардиоваскуларних вјежби, Кан је појаснио: "Када је ријеч о цјелокупном здрављу, савјетовао бих да се усредоточите на три врсте вјежби. Прве су кардиоваскуларне, које показују колико су вам срце и плућа у форми те колико учинковито ваше срце доставља храну и кисеоник органима".

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Додаје да у кардиоваскуларне вјежбе спадају трчање и пливање, односно активности које подижу пулс и одличне су за очување здравља.

"Оне су кључне јер смањују ризик од срчаног и можданог удара", додао је Кан.

Након тога нагласио је важност тренинга снаге.

"Тренинг снаге обухвата вјежбе са отпором које граде мишиће, што је такође пресудан дио здравља јер помаже код инсулинске резистенције, холестерола и спречавања падова", објаснио је Кан.

Равнотежа и истезање као превенција повреда

Кан је упозорио да се не смије занемарити ни трећа, често заборављена компонента.

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"Посљедњи дио слагалице су вјежбе за равнотежу и кондицију. То су, на примјер јога и истезање, вјежбе које вас чине гипкима, али и помажу здрављу зглобова", рекао је Кан.

Појаснио је како неке активности могу имати и негативне посљедице ако се не комбинују са истезањем, преноси Индекс.

"Тренинг снаге, трчање и сличне активности могу скратити тетиве, које повезују мишиће са костима. Ако нисте довољно флексибилни или у доброј кондицији, то може повећати ризик од повреда. Стога извођење вјежби за равнотежу и истезање смањује тај ризик", каже Кан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

вјежбање

срчани удар

мождани удар

здравље

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