Вјежбе које могу смањити ризик од срчаног и можданог удара

Аутор:АТВ
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Познати британски љекар и телевизијско лице Амир Кан, објаснио је како једноставне промјене у животном стилу и редовна вјежба могу значајно смањити ризик од срчаног и можданог удара.
Кан, љекар опште праксе у британском систему јавног здравства (НХС) и чест гост у емисијама попут "Гоод Морнинг Бритаин", подијелио је своје препоруке у једном подкасту.
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Кан истиче да уравнотежена седмична рутина вјежбања доноси бројне здравствене користи, укључујући смањење ризика од срчаног удара, побољшање инсулинске резистенције и здравља зглобова.
Према његовим ријечима, свако би у свој распоред требао укључити три основне врсте вјежби: кардиоваскуларне, вјежбе снаге те вјежбе за равнотежу и кондицију.
Говорећи о предностима кардиоваскуларних вјежби, Кан је појаснио: "Када је ријеч о цјелокупном здрављу, савјетовао бих да се усредоточите на три врсте вјежби. Прве су кардиоваскуларне, које показују колико су вам срце и плућа у форми те колико учинковито ваше срце доставља храну и кисеоник органима".
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Додаје да у кардиоваскуларне вјежбе спадају трчање и пливање, односно активности које подижу пулс и одличне су за очување здравља.
"Оне су кључне јер смањују ризик од срчаног и можданог удара", додао је Кан.
Након тога нагласио је важност тренинга снаге.
"Тренинг снаге обухвата вјежбе са отпором које граде мишиће, што је такође пресудан дио здравља јер помаже код инсулинске резистенције, холестерола и спречавања падова", објаснио је Кан.
Кан је упозорио да се не смије занемарити ни трећа, често заборављена компонента.
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"Посљедњи дио слагалице су вјежбе за равнотежу и кондицију. То су, на примјер јога и истезање, вјежбе које вас чине гипкима, али и помажу здрављу зглобова", рекао је Кан.
Појаснио је како неке активности могу имати и негативне посљедице ако се не комбинују са истезањем, преноси Индекс.
"Тренинг снаге, трчање и сличне активности могу скратити тетиве, које повезују мишиће са костима. Ако нисте довољно флексибилни или у доброј кондицији, то може повећати ризик од повреда. Стога извођење вјежби за равнотежу и истезање смањује тај ризик", каже Кан.
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