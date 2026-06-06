Ваши "нормални" налази бубрега могу бити варка: Ево шта вам анализа не говори

Аутор:АТВ
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Нова студија показује да и наизглед нормалан налаз функције бубрега може указивати на повећан ризик од озбиљне болести у будућности.
Резултат теста функције бубрега који се сматра нормалним може ипак указивати на повећан ризик од развоја хроничне болести бубрега, показала је велика студија шведских истраживача у којој је анализирано више од милијун одраслих особа.
Истраживање је показало да и мале разлике у функцији бубрега, чак и када су вриједности и даље у границама нормале, могу помоћи у откривању особа које имају већи ризик од будућих озбиљних проблема са бубрезима.
Хронична болест бубрега погађа између 10 и 15 одсто одраслих широм свијета. Проблем је што се болест често открива касно, тек када је изгубљен велики дио функције бубрега, јер не постоје широко примијењивани програми раног скрининга.
Да би побољшали рано откривање болести, истраживачи са Каролинског института развили су референтне табеле за процијењену брзину гломеруларне филтрације (еГФР), најчешће коришћени показатељ функције бубрега. Ове табеле омогућавају љекарима да резултат пацијента упореде са просјечним вриједностима за особе истог спола и узраста.
еГФР (процијењена брзина гломеруларне филтрације) је најважнији показатељ колико добро бубрези филтрирају крв и уклањају отпадне материје из организма.
Студија је обухватила више од 1,1 милијун становника регије Стокхолма старости од 40 до 100 година. Анализирано је готово седам милијуна еГФР тестова урађених између 2006. и 2021. године. Резултати су показали да особе чије су вриједности еГФР знатно ниже од просјека за њихов узраст и спол имају повећан ризик од развоја тешког оштећења бубрега које може захтијевати дијализу или трансплантацију. Посебно је уочено да су особе чији је резултат био испод 25. перцентила имале значајно већи ризик од напредовања болести.
Истраживачи наводе примјер жене старе 55 година са еГФР вриједношћу 80. Такав резултат би већина љекара сматрала нормалним. Међутим, према новим референтним табелама, та вриједност одговара тек 10. перцентилу за жене тог узраста, што значи да она има приближно три пута већи ризик да у будућности буде подвргнута дијализи у поређењу са вршњакињама са бољом функцијом бубрега.
Студија је указала и на недовољно коришћење додатних анализа које могу открити рано оштећење бубрега. Код особа које имају „нормалан“ еГФР, али су испод 25. перцентила за свој узраст и спол, само је сваки четврти пацијент био упућен на тестирање албумина у урину, које може помоћи у раном откривању болести.
Аутори сматрају да би примјена нових референтних табела и посебног онлајн калкулатора могла омогућити раније препознавање угрожених особа и правовремено увођење мјера за спречавање напредовања хроничне болести бубрега, преноси Курир,
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