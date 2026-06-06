Тресло се код Новог Града: Епицентар земљотреса на подручју Трговске горе

Аутор:АТВ
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Земљотрес магнитуде 2,8 степени по Рихтеру јутрос је регистрован са епицентром у рејону Новог Града, односно на подручју Трговске горе, објавио је Републички хидрометеоролошки завод.
Земљотрес је лоциран у 7.01 часова мрежом сеизмолошких станица Републичког хидрометеоролошког завода РС.
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Подрхтавање тла у Српској: Регистрован земљотрес код Приједора
Процијењени интензитет у епицентралној зони био је четири степена Меркалијеве скале.
Земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити у епицентралној зони и шире.
(Срна)
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