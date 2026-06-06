Пацијент из Бањалуке транспортован у Београд ради трансплантације у Минску

Аутор:АТВ
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Припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске извршили су ванредни медицински транспорт пацијента из Бањалуке у Београд, који треба да стигне на лет за Минск гдје га очекује трансплантација бубрега, изјавила је Срни начелник Одјељења за односе са јавношћу МУП-а Мирна Миљановић.
Миљановићева је рекла да је медицински транспорт из Бањалуке у Београд извршен синоћ.
Она је навела да су првих пет дана јуна припадници Управе за ваздухопловство реализовали 52 ванредна медицинска транспорта пацијената са ширег подручја Бањалуке, Требиња, Фоче и Источног Сарајева.
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