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Пацијент из Бањалуке транспортован у Београд ради трансплантације у Минску

Аутор:

АТВ
06.06.2026 09:19

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2
хеликоптер
Фото: ATV

Припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске извршили су ванредни медицински транспорт пацијента из Бањалуке у Београд, који треба да стигне на лет за Минск гдје га очекује трансплантација бубрега, изјавила је Срни начелник Одјељења за односе са јавношћу МУП-а Мирна Миљановић.

Миљановићева је рекла да је медицински транспорт из Бањалуке у Београд извршен синоћ.

Она је навела да су првих пет дана јуна припадници Управе за ваздухопловство реализовали 52 ванредна медицинска транспорта пацијената са ширег подручја Бањалуке, Требиња, Фоче и Источног Сарајева.

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Тагови :

Хеликоптерски сервис Републике Српске

Хеликоптер

Бањалука

Београд

Бјелорусија

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