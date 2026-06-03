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Три припадника британске Краљевске морнарице погинула су након што се њихов хеликоптер срушио на поље у Девону на југозападу Енглеске, саопштило је британско Министарство одбране.

До несреће је дошло током хеликоптерске обуке. Друштво Мачка замало изазвала нову трагедију у БиХ Полиција Девона и Корнвола је раније данас саопштила да су службе за хитне случајеве на мјесту инцидента који се догодио рано јутрос. Мјесто инцидента се налази у близини двије ваздухопловне базе Краљевске морнарице, као и базе Окехамптон, војног објекта који се користи за обуку посаде хеликоптера "Мерлин". (СРНА)

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