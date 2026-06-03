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Три војника погинула при паду хеликоптера у Великој Британији

Аутор:

АТВ
03.06.2026 17:21

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Хеликоптер
Фото: Pexels

Три припадника британске Краљевске морнарице погинула су након што се њихов хеликоптер срушио на поље у Девону на југозападу Енглеске, саопштило је британско Министарство одбране.

До несреће је дошло током хеликоптерске обуке.

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Полиција Девона и Корнвола је раније данас саопштила да су службе за хитне случајеве на мјесту инцидента који се догодио рано јутрос.

Мјесто инцидента се налази у близини двије ваздухопловне базе Краљевске морнарице, као и базе Окехамптон, војног објекта који се користи за обуку посаде хеликоптера "Мерлин".

(СРНА)

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Тагови :

Велика Британија

пад хеликоптера

погинули

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