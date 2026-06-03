Мачка замало изазвала нову трагедију у БиХ

Аутор:АТВ
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Нова трагедија на путевима у Бих за длаку је избјегнута, а узрок је могла да буде - ни мање ни више него - мачка. Објављен је и снимак ове опасне ситуације.
Бх. мотоциклиста Елдин И. (31) подијелио је несвакидашњи снимак настао неколико километара од Горажда, на магистралном путу према Устиколини, када му је током вожње изненада мачка истрчала на пут.
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На снимку се види како животиња у посљедњем тренутку излијеће пред мотоцикл, стварајући потенцијално веома опасну ситуацију.
Срећом, захваљујући присебности возача и брзој реакцији, избјегнута је саобраћајна несрећа.
Имамовић, дугогодишњи заљубљеник у мотоциклизам, одлучио је видео подијелити с јавношћу како би упозорио све учеснике у саобраћају на опасности које могу настати и онда када возачи поштују сва правила.
"Само да се сви чувамо колико можемо. Јер и мимо свих мјера заштите, увијек се може тако нешто десити", поручио је Имамовић за портал "Црна-Хроника".
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Овај догађај још једном подсјећа да су на путевима могуће непредвиђене ситуације, посебно на дионицама које пролазе кроз рурална подручја гдје није ријеткост да животиње изненада изађу на коловоз.
Стручњаци због тога возачима савјетују додатни опрез, прилагођену брзину и сталну концентрацију током вожње.
На сву срећу, овај инцидент завршио је без посљедица, али остаје као важна опомена свим возачима да ни тренутак не смију изгубити фокус за управљачем.
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