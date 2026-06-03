Потопљени свијет у БиХ крије многе тајне из историје

Аутор:АТВ
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Рамско језеро је акумулација на ријеци Рами. Налази се у општини Прозор-Рама у Босни и Херцеговини, окружено планинским венцима Радуше, Макљена, Љубуше и Врана.
Језеро је настало 1968. године. Дугачко је 12 километара и дубоко 95 метара, а његове воде могу да варирају око 50 метара.
Свијет
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Његова острва и полуострва дају му посебну љепоту, а најпознатије је полуострво Шћит, које својим обликом многе подсјећа на гитару. На Шћиту се налази фрањевачки манастир, а ту је и популарна кафана Гај.
На тераси можете уживати у прелијепом погледу и локалним специјалитетима. Најпопуларнији су домаћа пита, јагњетина, телетина, сир и пастрмка, уз неизоставну чашу рамске шљивовице.
Културно насљеђе и традиционални начин живота овдје су овјековјечени у скулптурама Рамског крста, Тајне вечере, Рамске мајке у костиму и Диве Грабовчеве, а ту је и музејска поставка традиционалне куће са отвореним огњиштем, столарске радионице и других сјећања на живот у рамском крају.
Занимљивости
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Прије неколико година, локални медији су извјештавали о веома ниском нивоу воде у језеру због сушне јесени и оштре зиме, али и значајној потрошњи воде због производње електричне енергије.
Долина је изгледала пустињски, са површином која подсјећа на Марс. Али исушено језеро открило је неке бизарне и занимљиве остатке: трагове некадашњег дрвећа, гробља и насеља старих више од 500 година. Преостали баке и деке сјећају се свог некадашњег краја из којег су се доселили 1968. године, када је долина претворена у језеро.
Вода је чиста и бистра, а језеро је богато рибом. То је подсјетник на чињеницу да је БиХ једна од ријетких земаља на свијету која има значајне резерве воде за пиће. Да би се додатно нагласио значај његовог очувања, ове године, уочи Свјетског дана вода, Рамско језеро је добило своје почасно мјесто на поштанским маркама ХП Мостар.
Друштво
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Разгледница са језера са језерском марком - нема оправдања да ваши пријатељи забораве гдје сте били. Утицај медитеранске климе чини језеро пријатном и освјежавајућом дестинацијом за излет, посебно у преосталим љетним данима када још увијек желимо да искористимо посљедње дане мира и тишине од градске вреве.
Можете га истражити чамцем и уживати у пливању, камповању или пикнику на трави. Љубитељи активнијег одмора могу се опробати у планинарењу или посјетити спортско-рекреативни центар који, како каже, "повезује становнике са обје стране границе и подстиче дружење засновано на позитивним вриједностима: забави, рекреацији и уживању у природи".
Језеро је идеално за спортски риболов. Ако га испробате, можда ћете се прославити својим уловом, попут рибара Драгана Козине, који је прије двије године уловио шарана од 28 килограма. У близини језера постоје смјештајни капацитети са којих се пружа прелијеп поглед на језеро.
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Само гледајући слике, већ можемо чути цвркут птица и осјетити мирис праве домаће хране. Ако одлучите да сачекате зиму, по лијепом времену дочекаће вас зимска идила: плаво небо, бијеле планине и сунчано језеро које се понекад заледи у својим плићим дијеловима. Језеро годишње посјети више од 10.000 посјетилаца, пише "Пун куфер".
Захваљујући улагањима у туризам и додатним садржајима, овај број расте, па препоручујемо да га посјетите прије него што сви похрле. Рамско језеро се налази у близини Парка природе Блидиње, недалеко од градова Прозор, Томиславград, Бугојно и Јабланица, а прилаз језеру је асфалтиран.
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