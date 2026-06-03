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Умјесто преко куће, сито завршило у трави: Због младиног промашаја, младожења се почео крстити

Аутор:

АТВ
03.06.2026 13:20

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Млада и сито
Фото: Iks/printscreen

Да је озбиљан задатак бити млада и да у сваком тренутку нешто може поћи по злу, доказ је и ова ситуација на видео снимку, а због чијег потеза се младожења почео крстити.

Традиционално бацање сита је стари свадбени обичај присутан у многим крајевима српског народа. Када млада дође пред младожењину кућу, преко крова или куће баца сито (понегдје са житом, јабуком или другим симболичним предметима), а главна звијезда на видеу, који је насмијао многе и није успјела у овом подухвату.

Да ли је трема одрадила своје или умор, млада је сито умјесто преко крова бацила поред куће, а због чега се младожења почео крстити.

Видео снимак је подијељен на мрежи Икс, а коментари су се само низали

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бацање сита на кров

млада и младожења

видео снимак

Свадба

традиција

обичаји

Коментари (0)
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