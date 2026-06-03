"Супер дека" у осмој деценији свакодневно прелази 150 километра на бициклу

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Раденко Вујичић, како га зову још и „супер дека“ из Требиња дневно прелази и до 150 километара на свом бициклу.
Годинама обара државне, али и личне рекорде у бициклизму, ово је необична прича о човјеку, који не броји године већ пређене километре.
„Ти километри, о којима ми причамо су настали сами од себе, вожњом свакодневном, стицањем кондиције и стицањем љубави према бициклизму, односно кретањем са младим људима, користећи њихову енергију младости, њихову љепоту, снагу, моје животно искуство и ту се све укомпоновало и ту је настала та прича“, рекао нам је Раденко Вујичић, члан Бициклистичког клуба „Вучји зуб“, Требиње.
Километри, каже Раденко, иду сами по себи. Ујутро устане, доручкује здраву храну, спреми се и креће на вожњу.
„Некада прелазите стотину, некада више километара, некада 200 километара. Несхватљиво је то за људе, који не живе спортским животом. Тако да ја те километре сабирам и имам неке резултате“, рекао је Раденко.
Његови резултати су невјероватних 25.000 пређених километара за годину дана. За већину недостижна цифра, али за Раденка, нови изазов. Ове године је циљ удвостручити тај резултат.
„У овој години сам непуних 15.000 километара прешао. Планови су да возим дуплу дужину километара. Вјероватно ћу то и успјети. Имам логистику, има подршку мојих клупских колега, што је најбитније у свему овоме. Мислим да ће здравље да послужи и да ћу ја да остварим тај неки резултат и да млађе генерације слиједе и памте овог деку“, поручује Раденко.
„Супер дека“, тако га зову у Бициклистичком клубу „Вучји зуб“. Како кажу, први је у тркама, први је у акцијама, први је када треба помоћи.
„Фасцинантна је његова енергија, љубав према сваком, помоћ према сваком. Недавно када су била ова ходочашћа према Манастиру Острог, он је цијело вријеме боравио ту и помагао и млађим особама. У свом ранцу је носио и сокиће, чоколадице. Цијело вријеме је присутан ту да помогне у сваком моменту. И током трка он ће стати и да изгуби неку своју позицију, помоће некоме на стази. Задовољство је имати таквог човјека поред себе. Тај његов оптимизам који је стално ту, он је стално присутан. Кад год је потребна нека акција. Од чишћења Ћирове пруге до неких састанака, организације, неке трке, он је ту први“, поручио је Александар Спаић, секретар Бициклистичког клуба „Вучји зуб“, Требиње.
На два точка, Раденко је пронашао здравље, начин живота и бројна пријатељства. Ноге га нису издале ни на најзахтјевнијим херцеговачким стазама, али бицикло јесте.
„Пробуше се те гуме, због тога што су наши путеви неуређени, а бициклистичке стазе те које имамо, грађани нам праве неприлике. Искористио бих ову прилику, ако ми дозволите да их замолим да на тим нашим чувеним Ћириним стазама не остављају смеће и не склањају наше бетонске препреке“, поручио је Раденко.
Раденко Вујичић државни је првак и освајач Премијер лиге у мастер Д категорији. Стизао је до Грчке и Албаније, а сада се спрема да на свом двоточкашу крене пут Београда и Мађарске.
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