Сутра без струје 5.000 потрошача

Аутор:АТВ
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У Бијељини ће сутра 5.000 потрошача бити без електричне енергије током радова "Електропреноса БиХ" у трафостаници "Бијељина четири" у Јањи.
Из "Електро-Бијељине" је најављено да ће застој у испоруци електричне енергије трајати од 9.00 до 15.00 часова.
Без електричне енергије у овом периоду биће потрошачи у насељеним мјестима Јања, Модран, Којчиновац, Чардачине, Глоговац и Љесковац.
"Најављени радови су од великог значаја за поузданост система дистрибуције електричне енергије и због тога молимо кориснике да уваже најављени застој", навели су из "Електро-Бијељине"
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