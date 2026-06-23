14-годишњаци пуштени након што су скоро убили човјека. "Из уредних су породица"

Аутор:АТВ редакција
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Жупанијско државно тужилаштво у Загребу уложило је жалбу на одлуку судије за малољетнике о пуштању на слободу седморице малољетника који су почетком овог мјесеца на школском игралишту брутално претукли мушкарца.
Петорица су осумњичена за покушај убиства, а двојица за блажа кривична дјела. Упркос бруталности удараца, суд је закључио да им не треба одредити истражни затвор, већ само мјере опреза, обавезно јављање полицији и појачани надзор Центра за социјални рад. Тужилаштво сматра да постоји опасност да ће малољетници поновити кривично дјело.
Суд, међутим, није таквог става, тим више што је одређивање истражног затвора малољетницима изузетна и крајња мјера. За Индекс.хр је то данас објаснила и судија за малољетнике Високог кривичног суда Лана Пете Кујунџић, оцијенивши да су мјере опреза примјерене за насилне малољетнике.
Судија за малољетнике Жупанијског суда у Загребу оцијенио је да младићи неће поновити кривично дјело јер су се већ након привођења покајали и изразили жаљење због онога што су учинили. Осим тога, сви долазе из уредних породица, редовно се школују, а родитељи се добро брину о њима. Утврђено је и да нико од њих до сада није био ни кривично ни прекршајно кажњаван.
О жалби тужилаштва суд још није донио одлуку. Ако је прихвати, може се догодити да малољетницима заиста буде одређен истражни затвор. Ако до тога дође, моћи ће да траже да им се истражни затвор замијени кућним притвором, те да добију електронски надзор.
"У односу на све малољетнике, Жупанијско државно тужилаштво у Загребу донијело је рјешење о спровођењу припремног поступка, и то према петорици малољетника због постојања основане сумње да су починили кривично дјело убиства у покушају из члана 110. у вези са чланом 34. Кривичног закона, а према двојици малољетника због основане сумње да су починили кривично дјело насилничког понашања из члана 323.а Кривичног закона", саопштено је из државног тужилаштва.
Кључни доказ засигурно ће бити снимак, након чије објаве су младићи идентификовани и приведени.
Подсјетимо, истрага је покренута након што је загребачка полиција у сриједу запримила снимак напада испред васпитно-образовне установе у Улици светог Леополда Мандића.
Полиција је за мање од 24 часа идентификовала и ухапсила све осумњичене. Криминалистичком истрагом утврђена је сумња да се напад догодио 8. јуна у вечерњим часовима, након вербалног сукоба. Према наводима полиције, осумњичени су дјеловали с намјером да усмрте за сада непознатог младића.
Наводе и да је цијелом догађају присуствовао и седми малољетник, који није учествовао у физичком нападу, али је посматрао догађај, те остале вербално бодрио и подстицао. Како је Индекс незванично сазнао, малољетници су током испитивања тврдили да их је пијани мушкарац малтретирао на школском игралишту. Испричали су да је неке од њих дохватио и подигао у ваздух.
"Спроведеном криминалистичком истрагом утврђена је сумња да су осумњичени 8. јуна, у вечерњим часовима, с циљем да усмрте за сада непознатог мушкарца, након вербалне препирке, физички напали младића. Прво му је један од осумњичених малољетника задао више удараца рукама у предјелу главе и тијела, због чега је оштећени пао на тло, а малољетник га је наставио ударати. У томе су му се придружила остала четворица малољетника, који су задали више удараца ногама у предјелу главе и тијела, те га наставили ударати све док није изгубио свијест.
Након што су петорица престала с нападом, шести малољетник га је више пута ударио ногом у главу и тијело. Цијелом догађају присуствовао је и седми малољетник, који је посматрао напад, те остале вербално бодрио и подстицао на чињење кривичног дјела."
Након завршене криминалистичке истраге сви су предати притворском надзорнику. Петорицу малољетника полиција сумњичи за покушај убиства, шестог за учествовање у тучи, а седмог за насилничко понашање.
(Ана Раић/Индекс.хр)
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