Хрвати уводе драстичну мјеру против туриста

Аутор:АТВ редакција
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Један од најпосјећенијих хрватских градова суочава се са озбиљним посљедицама рекордног туризма.
Ровињ, који годишње биљежи милионе ноћења, разматра увођење мораторијума на нове апартмане у старом граду.
Ако приједлог буде усвојен, то би могло да означи прекретницу у управљању туризмом на Јадрану и промијени начин развоја приватног смјештаја.
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Пренасељеност приморских градова током љетне сезоне постаје све већи проблем за локално становништво, а Ровињ се одлучио на корак који би могао да ограничи даљи раст туристичког смјештаја.
Након градова попут Барселоне, Атине и Фиренце, Ровињ би могао да постане сљедећа дестинација која ће привремено обуставити отварање нових апартмана.
План се првенствено односи на стари град, гдје би у наредном периоду могао бити уведен мораторијум на издавање нових рјешења за категоризацију приватног смјештаја.
Градоначелник Ровиња Емил Нимчевић објаснио је да градске власти разматрају привремено ограничавање изградње апартмана.
"Сматрамо да се појавила потреба да се у старом градском језгру у наредне двије године, а захваљујући Плану управљања дестинацијама који је омогућен Законом о туризму, имамо могућност увођења мораторијума на издавање рјешења за категоризацију, изградња апартмана унутар нашег старог градског језгра", истакао је Нимчевић.
Ровињ је прошле године забиљежио скоро 4,5 милиона ноћења туриста, што га чини најпосјећенијим градом у Хрватској. Док се квалитет услуге побољшава у хотелима и камповима, а нови хотелски капацитети се не шире, приватни смјештај биљежи стални раст.
Према подацима туристичке заједнице, приватни смјештај чини значајан дио укупног капацитета.
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"Од укупно 38.500 кревета, приватни смјештај чини 30 одсто, што значи приближно 11.680 кревета", рекла је за ХРТ Ива Дамуђа из Туристичке заједнице Ровиња.
У самом срцу сезоне, Ровињ истовремено прима и до 25 хиљада гостију, што додатно оптерећује инфраструктуру и свакодневни живот становника.
Све се више покрећу питања квалитета услуге, али и квалитета живота локалног становништва, које простор дијели са рекордним бројем туриста.
Проблем паркирања и притисак на локалну инфраструктуру Међу проблемима које истичу становници и станодавци, посебно се истичу саобраћај и паркирање.
"Имамо проблема са паркинг мјестима, јер туристи долазе у центар града, желе да паркирају у центру, а не три километра даље", нагласила је станодавац смјештаја Ксенија.
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Истарско удружење породичног смјештаја није увјерено да ће предложене мјере донијети жељене резултате.
"Видјећемо какав ће бити резултат на терену, да ли ће произвести неке резултате или ће само отворити сиву зону како би се људи онда сналазили на неки други начин", рекла је предсједник удружења Лорена Џон.
Легални закупци упозоравају да је проблем нелегалног смјештаја већ изражен.
"Мислим да би изнајмљивање станова требало да обављају локални становници, а не људи којима је куповина некретнина у Ровињу само инвестиција и локално становништво од тога не добија ништа", додала је Ксенија Пехар, пише "Дневно.хр".
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План управљања дестинацијом је тренутно у фази јавне консултације. Уколико га прихвати Градско вијеће и надлежни жупанијски одсјек, Ровињ би могао да уђе у двогодишњи период без нових легалних станова у старом градском језгру. Ово би, барем привремено, зауставило даљу апартманизацију једне од најпрометнијих туристичких дестинација у Хрватској.
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