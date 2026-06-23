Опасност у кружном току Јабука: Возила у контра смјеру

Аутор:Стеван Лулић
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Опасна ситуација десила се данас у Градишци када је једна госпођа својим аутомобилом ушла у контра смјер у кружном току.
Инцидент се догодио у највећем кружном току у овом граду, познат као Јабука.
Како се може видјети на фотографијама на друштвеним мрежама, аутомобил марке дачија креће се средином кружне раскрснице и по средини саобраћајнице.
Чини се како су се други возачи склањали у страну, док је ово возило пролазило између њих.
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