Logo

Опасност у кружном току Јабука: Возила у контра смјеру

Аутор:

Стеван Лулић
23.06.2026 14:33

Коментари:

0
Кружни ток Јабука
Фото: Вибер

Опасна ситуација десила се данас у Градишци када је једна госпођа својим аутомобилом ушла у контра смјер у кружном току.

Инцидент се догодио у највећем кружном току у овом граду, познат као Јабука.

Како се може видјети на фотографијама на друштвеним мрежама, аутомобил марке дачија креће се средином кружне раскрснице и по средини саобраћајнице.

Чини се како су се други возачи склањали у страну, док је ово возило пролазило између њих.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кружни ток Јабука

вожња

Опасна вожња

Градишка

Коментари (0)

Више из рубрике

Вожња у рикверц у Сарајеву

Градови и општине

Ушао у супротну траку па возио у рикверц - несвакидашњи снимак из БиХ

1 ч

0
Пожар

Градови и општине

Пожар у Мостару не може се гасити водом, кренуло се са засипањем: Штета вишемилионска

2 ч

0
Пожар у Требињу

Градови и општине

Густ дим узнемирио Требињце: Ватрогасци упутили апел грађанима

6 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Градови и општине

Могло би привући пажњу: МУП Српске издао саопштење

6 ч

0

  • Најновије

15

55

Малољетник запалио школу како би избјегао наставу и родитељски састанак

15

47

Лавов: Холандија увјежбава стварање логора за руске ратне заробљенике на својој територији

15

45

Пуцано на православни крст и гробље у Травнику

15

43

Локализован пожар на депонији "Уборак"

15

32

Вакцину која спречава рак не желе сви: Страх и дезинформације коче ХПВ имунизацију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима