Пожар у Мостару не може се гасити водом, кренуло се са засипањем: Штета вишемилионска

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на депонији Уборак више се не може гасити водом, због чега се кренуло са засипањем депонијских поља, изјавио је градоначелник Мостара Марио Кордић.
Кордић је навео да је ову одлуку донио Кризни штаб, формиран због пожара на депонији.
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-Тренутно покушавамо ријешити два проблема. Један је да до краја угасимо пожар, а други одвоз мијешаног комуналног отпада из града. У разговору са ватрогасцима утврђено је да је једина могућност гашења пожара засипање депонијских поља, те је ангажована фирма која ће већ данас почети тај процес – рекао је Кордић, преноси Фена.
Он је додао да је донесена одлука да буде ангажована фирма која ће континуирано вршити надзор квалитета ваздуха у Мостару.
Према његовим ријечима, град тренутно разговара са више санитарних депонија на подручју Федерације БиХ и Републике Српске о прихвату отпада.
Кордић је потврдио да је пожар проузроковао вишемилионску штету.
– Комисија ће изаћи на терен када то услови дозволе. Штета је засигурно вишемилионска. Изгорјеле су веома вриједне машине, рециклажно двориште, машине за раздвајање отпада и сва техника којом је управљало ЈП „Депонија“. Изгорјели су и објекти. Опрема је осигурана код осигуравајућих кућа, које су обавијештене, али и то је процес који има своју динамику – закључио је Кордић.
Пожар на Уборку избио је у понедјељак ујутро и још се утврђују узроци. Град Мостар прогласио је ванредно стање како би омогућио брзо и оперативно дјеловање надлежних служби у санирању посљедица и организацији привременог збрињавања отпада.
(Црна-Хроника)
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