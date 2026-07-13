Цвијановић: Наш став непромијењен - једини исправан пут за БиХ унутрашњи дијалог домаћих лидера

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Данашњи састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ у Мостару био је одлична прилика за отворен и директан разговор о тренутној политичкој ситуацији и функционисању институција, истакла је потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић.
"Наш став остаје јасан и непромијењен - једини исправан пут за БиХ је унутрашњи дијалог домаћих лидера, строго поштовање Дејтонског споразума и враћање на слово Устава, без икаквих притисака, наметнутих рјешења или прегласавања конститутивних народа. Хвала домаћинима на конструктивном састанку и срдачном дочеку", додала је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.
Данашњи састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ у Мостару био је одлична прилика за отворен и директан разговор о тренутној политичкој ситуацији и функционисању институција.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) July 13, 2026
Наш став остаје јасан и непромијењен - једини исправан пут за БиХ је унутрашњи дијалог домаћих лидера,… pic.twitter.com/TtHv0aA4Q9
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