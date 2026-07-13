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Цвијановић: Наш став непромијењен - једини исправан пут за БиХ унутрашњи дијалог домаћих лидера

13.07.2026 17:38

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Састанак СНСД-a са ХДЗ-ом, 13.07.2026.
Фото: @Cvijanovic_Z / X

Данашњи састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ у Мостару био је одлична прилика за отворен и директан разговор о тренутној политичкој ситуацији и функционисању институција, истакла је потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић.

"Наш став остаје јасан и непромијењен - једини исправан пут за БиХ је унутрашњи дијалог домаћих лидера, строго поштовање Дејтонског споразума и враћање на слово Устава, без икаквих притисака, наметнутих рјешења или прегласавања конститутивних народа. Хвала домаћинима на конструктивном састанку и срдачном дочеку", додала је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

СНСД

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