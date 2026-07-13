Бољи услови у Билећи: Изградњом новог вртића биће ријешен проблем смјештаја дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је да вјерује да ће вртић у Билећи бити отворен у септембру и да ће већ тада почети примати дјецу.
"Биће то дивно мјесто за боравак дјеце", рекао је Додик након што је обишао градилиште вртића "Будућност" и додао да је до сада овај објекат коштао 4,2 милиона КМ.
Он је додао да је то дио укупних програма и жели да се свим локалним заједницама помогне свеобухват дјеце тог узраста.
"Многе општине већ су у програму, критеријум је познат, донесите грађевинску дозволу и пројекат, а ми ћемо финансирати", рекао је Додик.
Честитао је грађанима Билеће и свима који су допринијели и имали вољу да један овакав објекат буде изграђен.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Билећи да сваког човјека треба да чини срећним да најмлађи у Српској имају најбоље услове за одрастање.
Минић је рекао да је на почетку свог мандата био са предсједником Милорадом Додиком на овом мјесту и да је то била гола парцела, а да се данас види да ће до краја мандата ту бити један од најљепших вртића у Републици Српској.
Република Српска
Минић, Цвијановић и Додик у посјети Билећи, обилазе градилиште новог вртића
"То је оно што сваког човјека треба да чини срећним, да наши најмлађи расту у најбољим, најљепшим условима у највећем вртићу. То је Република Српска у најљепшем смислу те ријечи", навео је Минић.
Према пројекту, нови вртић је површине 1.840 метара квадратних, моћи ће примити 200 малишана распоређених у 10 учионица, а први пут биће формиране јасличке групе за дјецу узраста од једне до три три године.
Начелник општине Билећа Миодраг Парежанин изјавио је данас да ће изградњом новог дјечијег вртића бити ријешен проблем смјештаја дјеце предшколског узраста, истичући да се за боравак у новом и постојећем вртићу већ пријавило 360 малишана.
Вјерујем да ће вртић у Билећи бити отворен у септембру и да ће већ тада почети да прима дјецу. Биће то дивно мјесто за њихов боравак. До сада је овај објекат коштао 4,2 милиона КМ.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 13, 2026
То је дио укупних програма и желимо да помогнемо свим локалним заједницама у Српској да буду… pic.twitter.com/sxxnefsIZW
Парежанин је рекао да ће нови објекат имати капацитет за смјештај 200 малишана.
"Заједно са постојећим вртићем имаћемо довољно мјеста за сву пријављену дјецу већ од наредне школске године. Ако буде потребе, у наредном периоду размишљаћемо и о изградњи још једног вртића, јер нам је то у плану" рекао је Парежанин.
Он је захвалио руководству Републике Српске за подршку реализацији овог пројекта, наводећи да је иницијатива за изградњу вртића потекла од предсједника Додика.
"Прије седам или осам мјесеци били смо овдје на почетку радова, а данас иза нас стоји велелепан објекат, који ће, према мом мишљењу, бити један од најљепших и највећих вртића у Републици Српској", истакао је Парежанин.
Он је захвалио и предсједнику Владе Републике Српске, као и српском члану Предсједништва БиХ, који су данас обишли радове, истичући да изградња и опремање вртића теку планираном динамиком и да ће Билећа добити савремен објекат намијењен најмлађим становницима општине.
Директор Јавне установе за предшколско васпитање и образовање "Будућност" у Билећи Мара Војновић рекла је да је изградња новог вртића у завршној фази, те да је ријеч о објекту у складу са најсавременијим стандардима за предшколско васпитање и образовање.
"Изградњом објекта ћемо имати боље услове за дјецу и запослене", рекла је новинарима Војновићева.
Она је навела да ће изградњом овог објекта бити примљена сва дјеца из општине Билећа која су узраста за вртић.
Изградња дјечијег вртића у Билећи за који је Кабинет предсједника Републике Српске издвојио 4,2 милиона КМ почела је у новембру прошле године, а требало би да се заврши до септембра.
Према пројекту, нови вртић је површине 1.840 метара квадратних, моћи ће примити 200 малишана распоређених у 10 учионица, а први пут биће формиране јасличке групе за дјецу узраста од једне до три три године.
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