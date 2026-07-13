Селак: Одлука потврђује да су судије у Бањалуци поступале у складу са законом у предмету Додик

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак изјавио је да одлука дисциплинског органа Високог судског и тужилачког савјета БиХ да не постоји дисциплинска одговорност суткиње Основног суда у Бањој Луци представља потврду да су судије у овом предмету поступале искључиво у складу са законом.
„Када се поштују одредбе закона, није тешко донијети исправну одлуку. Нажалост, претходних неколико мјесеци свједочили смо непримјереним и непрофесионалним притисцима на судије Основног суда у Бањој Луци, које су савјесно обављале свој посао и поступале у складу са законом“, рекао је Селак.
Он је подсјетио да је још у марту упозорио да управо поступци Високог судског и тужилачког савјета БиХ представљају озбиљан удар на независност правосуђа.
Према његовим ријечима, ова одлука додатно потврђује да у раду судија није било никаквих неправилности.
„Сви у правосудној заједници били су свјесни да су судије Основног суда у Бањој Луци поступале законито. Међутим, било је потребно готово четири мјесеца да се оконча поступак током којег су часне и професионалне судије биле изложене неоправданим притисцима. Зато поздрављам ову одлуку, али истовремено постављам питање – шта је важније за наше друштво: независност судова и судија или хајке вођене политичким и личним анимозитетима?
„Увјерен сам да је ова одлука важна порука да се правосуђе мора штитити од било каквих притисака и да једини критеријум у раду судија морају бити Устав и закон“, поручио је министар Селак.
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