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Видовић: Опозиција покушава да направи нестабилности у Српској, што личи на рецепт обавјештајних служби

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 15:35

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Синиша Видовић, савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске и замјеник предсједника Уједињене Српске.
Фото: Уступљена фотографија

Опозиција, као и до сада, нема своје идеје нити било шта конкретно за шта би се ухватила, па поново искориштава појединачне случајеве како би правила хаос, по истом обрасцу као у случају "Правда за Давида" код нас или трагедије са падом надстрешнице у Србији, изјавио је Синиша Видовић, савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске и замјеник предсједника Уједињене Српске.

Видовић тврди да је ово само још један покушај страних служби да изазову политичку и безбједности нестабилност у Републици Српској.

"Ово што покушавају да се грчевито ухвате за неки случај и да се направе евентуалне нестабилности у Српској, највише личи на рецепт неких обавјештајних служби. Знамо добро којих. Исти образац био је и у случају надстрешнице у Србији гдје су искористили бол ожалошћених људи или 'Правде за Давида код нас', каже Видовић.

Поручио је да ће евентуална прекорачења овлашћења полиције утврђивати искључиво судови, те да МУП Републике Српске остаје стуб стабилности Републике Српске.

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"Ако је полиција и прекорачила овлашћења, за то постоје судови који ће то утврдити. Свако ко сматра да је оштећен треба да тражи правду пред судом али то не могу да утврђују некомпетентни људи. Полиција је радила свој посао и показала да пред законом нема незаштићених медвједа, рекао је Видовић.

Ако опозиција поново и изнова нема ништа друго за шта би се ухватила нека извуче главу из пијеска и не искориштава ову ситуацију, поручује Видовић.

"МУП РС ради свој посао и показује да су сви грађани исти пред законом без обзира ко су и да нема заштићених кад је кршење закона у питању. Најважније је да грађани виде и знају да закон важи за све, без обзира на име и презиме. Ово је само покушај удара страних служби али МУП је стуб стабилности Републике Српске и њеног народа, био и остаће. Могу да муте и сплеткаре колико хоће, али државу и закон им не дамо да руше", закључио је Видовић.

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Тагови :

Синиша Видовић

опозиција

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