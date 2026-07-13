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Нина Бадрић открила ко је газда у кући: Ја плаћам рачуне, он шета

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 20:28

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Нина Бадрић открила ко је газда у кући: Ја плаћам рачуне, он шета
Фото: Facebook/Nina Badrić/screenshot

Хрватска пјевачица Нина Бадрић ужива на одмору у Хвару.

Направила је предах од концерата, преноси ЦдМ.

А уз њу је вјерни чувар – њен пас Тото. Тачније, како је Нина појаснила – он има знатно већу улогу.

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"У овој кући само је један газда. Ја плаћам рачуне, купујем храну, возим на шишање и дијелим посластице… А Тото одлучује кад се устаје, кад се шета и ко смије сједити на каучу", нашалила се Нина и објавила неколико слика са "газдом".

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Тагови :

Нина Бадрић

Пјевачица

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