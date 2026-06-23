Један дан се истиче: Погледајте кретање цијена нафте од Меморандума

Аутор:Стеван Лулић
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Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је у сриједу, 17. јуна, Меморандум о разумијевању САД и Ирана за окончање рата, што је у Техерану учинио и ирански предсједник Масуд Пезешкијан.
Ово је растеретило свјетско тржиште и ублажило страхове од наставка блокада што је знатно допринијело паду цијена нафте.
Одмах првог дана трговања просјечне цијене су оштро пале на 79,23 долара по барелу.
Ипак, након првобитног оштрог пада услиједио је благи раст на 79,51 долар 18. јуна, да би усљед прилагођавања тржишта у наредна два дана цијена нарасла на 81 долар.
Дан који се посебно истиче је 22. јун када су САД одлучиле да ублаже санкције Ирану што је довело до стрмоглавог пада цијена нафте.
Са поменутих 81, просјечна цијена је склизнула на 77,52 долара, што је пад од четири одсто.
Покретач овога је била одлука САД да дозволи Ирану трансакције у доларима и раст производње унутар ОПЕК+.
Снижавање цијена нафте на берзама наставило се и данас па је просјечна цијена по барелу износила 77 долара.
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