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Један дан се истиче: Погледајте кретање цијена нафте од Меморандума

Аутор:

Стеван Лулић
23.06.2026 13:54

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је у сриједу, 17. јуна, Меморандум о разумијевању САД и Ирана за окончање рата, што је у Техерану учинио и ирански предсједник Масуд Пезешкијан.

Ово је растеретило свјетско тржиште и ублажило страхове од наставка блокада што је знатно допринијело паду цијена нафте.

Одмах првог дана трговања просјечне цијене су оштро пале на 79,23 долара по барелу.

Кретање цијена нафте од 17. јуна
Кретање цијена нафте од 17. јуна

Ипак, након првобитног оштрог пада услиједио је благи раст на 79,51 долар 18. јуна, да би усљед прилагођавања тржишта у наредна два дана цијена нарасла на 81 долар.

Ублажавање санкција

Дан који се посебно истиче је 22. јун када су САД одлучиле да ублаже санкције Ирану што је довело до стрмоглавог пада цијена нафте.

Са поменутих 81, просјечна цијена је склизнула на 77,52 долара, што је пад од четири одсто.

Покретач овога је била одлука САД да дозволи Ирану трансакције у доларима и раст производње унутар ОПЕК+.

Снижавање цијена нафте на берзама наставило се и данас па је просјечна цијена по барелу износила 77 долара.

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