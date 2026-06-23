Инвестиција вриједна више од 10 милиона КМ: Витез добија први Бинго хипермаркет

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Инвестиција вриједна више од 10 милиона КМ доноси Витезу први Бинго хипермаркет, који ће врата за купце отворити у петак, 26.6. у 10 часова на адреси Пословни центар 96–2. Инвестиција је донијела и нова запослења, па је посао добило око 80 радника. Истовремено, становници Витеза и околних мјеста добиће модеран продајни простор са широким избором производа и садржаја на једном мјесту.
Објекат се простире на 4.900 квадратних метара и купцима ће понудити богат избор прехрамбених и непрехрамбених производа, као и свјеже одјеле воћа и поврћа, пекаре, меснице, деликатеса и гастро одјела са готовим јелима.
Поводом отворења припремљен је богат програм за све генерације. Првих 3.000 купаца очекују поклон-пакети, обезбијеђени су ваучери за куповину, дегустације и промоције производа, те забавни садржаји за најмлађе.
Бинго позива грађане Витеза и околних мјеста да 26. јуна од 10 часова буду дио великог отворења и заједно обиљеже почетак рада првог Бинго хипермаркета у овом граду.
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