Од 1. јула: Крај ере јефтине робе с ТЕМУ-а у ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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Купци у Европи на не-ЕУ платформама попут Тему, Алиекспреса и Шеина ускоро ће плаћати више, јер од наредног мјесеца ступа на снагу нова царинска такса.
Нова царинска такса од 3 евра на артикле купљене ван Европске уније почиње се примјењивати од 1. јула. Ова промјена ће поскупјети јефтинију онлајн куповину.
Поједностављена фиксна царинска такса од 3 евра примјењиваће се по артиклу купљеном путем интернета из земаља које нису чланице ЕУ, што значи да ће купци који наручују више производа преко платформи као што су Тему, Алиекспрес и Шеин плаћати више.
Ова такса ће такође бити укључена у укупни износ на који се обрачунава ПДВ. Као резултат тога, куповина робе мале вриједности ван ЕУ могла би постати скупља, а процес враћања робе такође би могао бити погођен.
Рачуна се по артиклу. То значи да, ако неко купи мајицу од продавача ван ЕУ, мора платити додатних 3 евра царинске таксе, плус ПДВ. Ако купи хлаче, сукњу и хаљину, то ће се третирати као три различита артикла с различитим тарифним класификацијама. За сваки артикл плаћа се посебних 3 евра, што значи укупно 9 евра царинске таксе, плус ПДВ.
Примјењива царинска такса одређује се у тренутку увоза, односно када се роба пријави царини, а не на датум када је наруџба направљена. Дакле, ако наручите производ 29. јуна, али он буде пријављен царини тек 5. јула, и даље ћете морати платити таксу.
Такса се неће примјењивати на робу послату из ЕУ. Међутим, купци требају обратити пажњу: чак и ако купују од добављача из ЕУ, такса од 3 евра ће се и даље примијенити ако се роба шаље ван ЕУ.
Током 2024. године у Европску унију је ушло 4,6 милијарди малих малопродајних пакета, што значи више од 145 пакета у секунди.
Више од 2,1 милион пакета мале вриједности до 300 КМ је стигло у Босну и Херцеговину током прошле године путем онлајн платформи, попут кинеске Тему.
Ово показују подаци Агенције за поштански саобраћај БиХ достављени Радију Слободна Европа. Ове пошиљке, према важећим прописима, не подлијежу царинским процедурама, нити их евидентира Управа за индиректно опорезивање БиХ.
У пракси, то значи да милиони пакета годишње улазе у земљу без надзора и фискалних обавеза.
Законски оквир у Босни и Херцеговини практично не препознаје ове платформе. Оне дјелују као посредници између продаваца, углавном, из Кине, и домаћих купаца, без формалног статуса трговца у БиХ. Додатни проблем представља и чињеница да платформе попут Тему-а користе субвенционисану међународну поштарину, коју често подржава кинеска држава.
Домаће фирме у БиХ морају платити ПДВ и друге порезе, имати фискалне рачуне, гаранције и сервис, плаћати порезе и доприносе. Укратко, све оно што ТЕМУ не мора те може бити много јефтинији од робе у локалним радњама.
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