Многима несхватљиво: Цијена кантице шумских јагода шокира

Аутор:АТВ редакција
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Шумске јагоде ових дана привлаче велику пажњу на пијацама широм Босне и Херцеговине, али не само због свог препознатљивог мириса и окуса.
Цијена једне кантице достигла је чак 70 конвертибилних марака, што је изненадило многе купце.
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За разлику од вртних јагода које се узгајају на плантажама, шумске јагоде расту самоникло у природи и беру се ручно. Њихово проналажење често захтијева вишесатно пјешачење кроз шумске и планинске предјеле, због чега је њихова берба знатно захтјевнија.
“Људи се изненаде када виде цијену, али мало ко зна колико времена и труда треба да се напуни једна кантица. Сатима ходамо по шуми и беремо плод по плод. Шумске јагоде су природни дар који није лако пронаћи”, каже Амила из Брезе, преноси "Црна хроника".
Берачи истичу да су количине ове године мање него раније, док је потражња остала велика. Управо због тога цијене расту из сезоне у сезону, а шумске јагоде све више постају производ резервисан за оне дубљег џепа.
Ипак, љубитељи овог воћа тврде да се њихов јединствен окус не може поредити ни са једном другом врстом јагода. Многи их купују за припрему домаћих џемова, сокова и колача, док их неки конзумирају свјеже као праву природну делицију.
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На пијацама се могу пронаћи мање и веће количине, а продавачи наводе да купаца не недостаје упркос високим цијенама. Посебно су тражене међу туристима и љубитељима домаћих производа.
Док једни сматрају да је 70 КМ превише за кантицу воћа, други истичу да цијена одражава труд берача и ријеткост производа.
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