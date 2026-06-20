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Путујете на море? Због ових "ситница" можете остати без хиљада евра

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 09:06

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Путујете на море? Због ових "ситница" можете остати без хиљада евра
Фото: Unsplash

Од Грчке до Хрватске и Босне и Херцеговине, поједини саобраћајни прекршаји који у Србији не постоје могу вас коштати стотине, па чак и хиљаде евра.

Једна запаљена цигарета у аутомобилу могла би вас коштати чак 1.500 евра и возачке дозволе. Управо таква казна пријети возачима у Грчкој уколико пуше у возилу док превозе дијете млађе од 12 година.

И док се већина грађана Србије пред одлазак на одмор фокусира на цијене горива, путарине и гужве на границама, мало ко размишља о томе да би их на путу могао сачекати и скуп саобраћајни прекршај за који нису ни знали да постоји.

Путовање сопственим аутомобилом кроз регион носи и обавезу упознавања са локалним прописима, јер оно што је у Србији дозвољено или се не сматра прекршајем, у појединим сусједним државама може донијети озбиљне новчане казне. У неким случајевима возачи могу остати и без возачке дозволе, а за одређене прекршаје предвиђене су чак и четвороцифрене казне. Тако је Грчка међу земљама са најстрожим правилима када је ријеч о заштити дјеце у саобраћају.

Поред казне за пушење у возилу у присуству дјетета, тамо се кажњава и вожња у папучама или неадекватној обући, за шта возачи могу платити 50 евра.

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Ни остале земље региона нису благе према појединим навикама возача. У Хрватској је забрањено такозвано аблендовање другим учесницима у саобраћају ради упозоравања на полицијске контроле или радаре, а казна за такав прекршај износи чак 260 евра. Хрватски прописи предвиђају и новчану казну за остављање отвореног прозора на возилу које је паркирано и без надзора.

У Босни и Херцеговини возачи могу бити санкционисани због непотребне буке приликом покретања возила, односно због шкрипања гума, док је у Сјеверној Македонији вожња без упаљених дневних свјетала кажњива новчаном глобом. У Црној Гори, с друге стране, казну могу платити и возачи који у аутомобилу немају Европски извјештај о саобраћајној незгоди.

Због тога стручњаци савјетују возачима да се прије поласка на пут упознају са саобраћајним прописима земље кроз коју пролазе или у којој планирају одмор. Непознавање правила не ослобађа од одговорности, а један наизглед безазлен поступак може претворити летовање или празнично путовање у неочекивани трошак од неколико стотина, па чак и више хиљада евра, преноси Каматица.

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Тагови :

казне

путовање

цигарета

саобраћај

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