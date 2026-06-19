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"Слиједи убрзано рјешавање проблема за наставак изградње Дринског насипа"

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 12:51

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"Слиједи убрзано рјешавање проблема за наставак изградње Дринског насипа"

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је након разговора са руководством Бијељине да је обећано убрзано рјешавање имовинско-правних односа неопходних за наставак изградње дринског насипа у Семберији.

"Влада Републике Српске је у протекле четири године уложила у Бијељину 220,5 милиона КМ када је ријеч о ресорним надлежностима министарства, а улагања ће бити настављена у овој години", рекла је Кузмићева новинарима након састанка са градоначелником Бијељине Љубишом Петровићем и предсједником Скупштине града Жељаном Арсеновић.

Она је навела да је на састанку било ријечи о пројекту Свјетске банке гдје је за Бијељину предвиђено минимално 300 хектара наводњавања и то ће Влада реализовати у наредних годину дана.

Кузмићева је навела да су разговарали о проблему афричке куге свиња, те да је договорено да се заједнички дјелује.

Она је додала да се ова болест у Бијељини појавила међу животињама које нису биле означене, те апеловала да пољопривредници поштују мјере безбједности на фармама.

"Ситуација је тренутно повољна. Апелујем на домаћине да буду опрезни јер у земљама у окружењу имамо појаву ширења афричке куге свиња, сви заједнички треба да се придржавају мјера и препорука", рекла је Кузмићева.

Она је додала да су планирали и састанак са овчарима у наредном периоду, да у тој области постоји проблем прекомјерног увоза и разлика у цијени.

"Домаћи пољопривредни производ не може да нађе тржиште по заслуженој цијени, али то је ниво БиХ, али Српска показује снагу уз све дозвољене механизме и ради на томе да заштити домаћу производњу", навела је она.

Предсједник Скупштине града Бијељина Жељана Арсеновић захвалила је Кузмићевој на дводневној посјети Бијељини која је житница Републике Српске и оцијенила да је састанак са руководством града био садржајан и конструктиван.

"Најављена су додатна улагања Владе у наводњавање 300 хектара у Семберији, а очекујемо и да ће Градска управа врло брзо упутити у скупштинску процедуру одлуке потребне за наставак изградње дринског насипа", рекла је Арсеновићева новинарима.

Градоначелник Љубиша Петровић је истакао да је пшеницом засијано више од 19.000 хектара у Семберији, што је повећање у односу на претходне године и заложио се за мјере заштите домаће пољопривредне производње и на нивоу БиХ.

Он је изразио спремност да Градска управа суфинансира најављене пројекте наводњавања.

Састанку министра са градоначелником Бијељине присуствовали су и помоћници министра Негослав Лукић и Саша Лалић.

Кузмићева ће данас у Бијељини посјетити и газдинство пољопривредника Жике Бакајлића.

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Тагови :

дрински насип

Анђелка Кузмић

Министарство пољопривреде

Влада Републике Српске

Семберија

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