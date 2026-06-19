Исплаћена премија за млијеко за март

Аутор:АТВ редакција
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило је премију за млијеко за март у износу од 3.402.958,75 КМ и то за 2.577 корисникa.
Исплата премија за млијеко реализује се у континуитету на мјесечном нивоу.
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