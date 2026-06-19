Logo

Исплаћена премија за млијеко за март

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 12:46

Коментари:

0
Исплаћена премија за млијеко за март

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило је премију за млијеко за март у износу од 3.402.958,75 КМ и то за 2.577 корисникa.

Исплата премија за млијеко реализује се у континуитету на мјесечном нивоу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

премије за млијеко

Министарство пољопривреде

Млијеко

Агенција за аграрна плаћања

Коментари (0)

Више из рубрике

Конференција "Градимо регион" одржана у Требињу

Економија

Другог дана конференције "Градимо регион" о вјештачкој интелигенцији у грађевинарству

5 ч

0
Залихе нафте на најнижем нивоу од 1990.

Економија

Залихе нафте на најнижем нивоу од 1990.

7 ч

0
Пуна цистерна горива достављена на бензинску пумпу.

Економија

Нафта јефтинија, али гориво у БиХ скупље: Колико је литар коштао 2022.

16 ч

1
Гориво

Економија

Шта кажу стручњаци: Када ће појефтинити гориво у Српској

19 ч

5

  • Најновије

14

37

Кир Стармер непоколебљив: "Не одустајем од кандидатуре"

14

20

Инвазија необичних морских бића: Многи мисле да су медузе

14

20

Највише руководство Српске на церемонији отварања новог објекта ПУ Источно Сарајево

13

58

Нојер свира крај послије Мундијала

13

56

Додик: Фајон из Бањалуке отишла разочарана, СНСД не стријепи од избора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима