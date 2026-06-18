Logo

Нафта јефтинија, али гориво у БиХ скупље: Колико је литар коштао 2022.

Аутор:

Стеван Лулић
18.06.2026 22:25

Коментари:

1
Пуна цистерна горива достављена на бензинску пумпу.
Фото: Tanjug/AP Photo/Stephanie Scarbrough

Цијена барела "брент" нафте на међународном тржишту пала је на мање од 77 долара први пут од 2. марта, показују подаци о трговању.

Цијена барела за испоруке у августу тренутно износи 76,99 долара, након појефтињења за 3,22 одсто.

Барел "брент" нафте за испоруке у јулу појефтинио је за 4,05 одсто и сада кошта 73,68 долара. То значи да је нафта јефтинија него уочи почетка сукоба у Украјини.

бензин гориво бензинска пумпа канистер

Економија

Исплати се провозати: Дизел у овом мјесту у БиХ кошта 2,29 КМ

Цијена Брент сирове нафте, према подацима ИЦЕ, тада је износила око 99,75 долара по барелу, док је ВТИ сирова нафта коштала 94,87 по барелу, показују подаци НИМЕКС-а.

Наравно, цијена је била различита у зависности од извора и затварања трговања, па је тако барел Брент нафте према подацима "Блумберга" 17. фебруара исте године коштао око 91 долар.

Гориво у БиХ скупље него 2022. године

Ипак, овакав пад цијене нафте на свјетском тржишту није допринио значајном појефтињењу горива у БиХ.

У зависности од мјеста и пумпе дизел и даље кошта близу три марке, односно и до 2,98 КМ.

Бензин је нешто јефтинији и креће се до 2,84 КМ.

То је значајно виша цијена него у фебруару 2022. године, иако је, како смо већ рекли, нафта на свјетском тржишту била много скупља.

Цијене нафте у посљедњих 10 дана
Цијене нафте у посљедњих 10 дана

Тада је, према подацима Федералног министарства трговине које су изнијели за медије на дан 18. фебруар 2022. године литар бензина 95 кретао се од 2,36 до 2,66 КМ.

Велике разлике су на исти дан биле и у цијенама дизела који је коштао од 2,36 до 2,71 КМ. Просјечна малопродајна цијена нафтних деривата у ФБиХ тада је за бензин 95 била 2,51 КМ по литру и за дизел 2,52 КМ по литру.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

гориво

Цијене горива

цијене нафте

Цијене

Коментари (1)

Више из рубрике

нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Цијена барела нафте пала испод 77 долара

7 ч

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Економија

Исплати се провозати: Дизел у овом мјесту у БиХ кошта 2,29 КМ

8 ч

0
Саво Минић отворио конференцију Градимо регион 2026. Требиње

Економија

Минић: Регистар привредника показаће с каквим капацитетима располажемо

12 ч

0
Видовић са италијанским званичницима на састанку у Влади

Економија

"Италија један од најзначајнијих трговинских партнера Српске"

13 ч

1

  • Најновије

23

31

Црна киша прекрила многе дијелове Москве

23

25

Погледајте свих пет голова са утакмице Швајцарска - БиХ

22

57

Пораз БиХ од Швајцарске, али то можда није оно најгоре

22

54

Ова два знака у наредних 14 дана чека финансијски препород

22

40

Камионџија из БиХ нанизао 44 прекршаја: Возио без паузе 75 сати

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима