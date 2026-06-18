Нафта јефтинија, али гориво у БиХ скупље: Колико је литар коштао 2022.

Аутор:Стеван Лулић
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Цијена барела "брент" нафте на међународном тржишту пала је на мање од 77 долара први пут од 2. марта, показују подаци о трговању.
Цијена барела за испоруке у августу тренутно износи 76,99 долара, након појефтињења за 3,22 одсто.
Барел "брент" нафте за испоруке у јулу појефтинио је за 4,05 одсто и сада кошта 73,68 долара. То значи да је нафта јефтинија него уочи почетка сукоба у Украјини.
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Цијена Брент сирове нафте, према подацима ИЦЕ, тада је износила око 99,75 долара по барелу, док је ВТИ сирова нафта коштала 94,87 по барелу, показују подаци НИМЕКС-а.
Наравно, цијена је била различита у зависности од извора и затварања трговања, па је тако барел Брент нафте према подацима "Блумберга" 17. фебруара исте године коштао око 91 долар.
Ипак, овакав пад цијене нафте на свјетском тржишту није допринио значајном појефтињењу горива у БиХ.
У зависности од мјеста и пумпе дизел и даље кошта близу три марке, односно и до 2,98 КМ.
Бензин је нешто јефтинији и креће се до 2,84 КМ.
То је значајно виша цијена него у фебруару 2022. године, иако је, како смо већ рекли, нафта на свјетском тржишту била много скупља.
Тада је, према подацима Федералног министарства трговине које су изнијели за медије на дан 18. фебруар 2022. године литар бензина 95 кретао се од 2,36 до 2,66 КМ.
Велике разлике су на исти дан биле и у цијенама дизела који је коштао од 2,36 до 2,71 КМ. Просјечна малопродајна цијена нафтних деривата у ФБиХ тада је за бензин 95 била 2,51 КМ по литру и за дизел 2,52 КМ по литру.
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