Logo

Цијена барела нафте пала испод 77 долара

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 16:23

Коментари:

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијена барела "брент" нафте на међународном тржишту пала је на мање од 77 долара први пут од 2. марта, показују подаци о трговању.

Цијена барела за испоруке у августу тренутно износи 76,99 долара, након појефтињења за 3,22 одсто.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Русија ће одговорити на украјинске нападе

Барел "брент" нафте за испоруке у јулу појефтинио је за 4,05 одсто и сада кошта 73,68 долара.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

Барел нафте

Ормуски мореуз

цијене нафте

Коментари (0)

Прочитајте више

Откривено гдје је дјечак убица из Рибникара и шта се дешава с њим

Србија

Откривено гдје је дјечак убица из Рибникара и шта се дешава с њим

35 мин

0
ЦИК изабрано набављача скенера

БиХ

ЦИК овјерио 29 коалиција

49 мин

0
Минић и Шинделкова

Република Српска

Минић са Шинделковом: Српска пружа подршку свим потенцијалним инвеститорима

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи код Дубровника, други повријеђен

1 ч

0

Више из рубрике

Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Економија

Исплати се провозати: Дизел у овом мјесту у БиХ кошта 2,29 КМ

1 ч

0
Саво Минић отворио конференцију Градимо регион 2026. Требиње

Економија

Минић: Регистар привредника показаће с каквим капацитетима располажемо

4 ч

0
Видовић са италијанским званичницима на састанку у Влади

Економија

"Италија један од најзначајнијих трговинских партнера Српске"

5 ч

1
Минић и Праштало отворили конференцију у Требињу

Економија

Минић и Праштало отворили конференцију "Градимо регион - Требиње 2026"

5 ч

0

  • Најновије

16

50

Ево на које детаље у пасошу морате обратити пажњу ако путујете у неку од ових земаља

16

32

Лажирао да је жртва пљачке, па одсјекао себи стопало да би узео новац од осигурања

16

23

Цијена барела нафте пала испод 77 долара

16

17

Наташа Беквалац објавила слику са згодним мушкарцем: Шта стоји иза свега?

16

17

Откривено гдје је дјечак убица из Рибникара и шта се дешава с њим

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима