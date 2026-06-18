Цијена барела нафте пала испод 77 долара

Аутор:АТВ редакција
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Цијена барела "брент" нафте на међународном тржишту пала је на мање од 77 долара први пут од 2. марта, показују подаци о трговању.
Цијена барела за испоруке у августу тренутно износи 76,99 долара, након појефтињења за 3,22 одсто.
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Барел "брент" нафте за испоруке у јулу појефтинио је за 4,05 одсто и сада кошта 73,68 долара.
(СРНА)
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