Цијена барела нафте пала испод 77 долара

Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијена барела "брент" нафте на међународном тржишту пала је на мање од 77 долара први пут од 2. марта, показују подаци о трговању.

Цијена барела за испоруке у августу тренутно износи 76,99 долара, након појефтињења за 3,22 одсто. Свијет Лавров: Русија ће одговорити на украјинске нападе Барел "брент" нафте за испоруке у јулу појефтинио је за 4,05 одсто и сада кошта 73,68 долара. (СРНА)

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