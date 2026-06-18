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Минић са Шинделковом: Српска пружа подршку свим потенцијалним инвеститорима

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 15:39

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Минић и Шинделкова
Фото: Влада Републике Српске

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањој Луци са амбасадорком Републике Чешке у БиХ Јаном К. Лолић Шинделковом.

Током састанка, премијер Минић упознао је чешку амбасадорку са инвестиционим плановима Републике Српске, као и са кључним макроекономским показатељима.

Он је истакао да Република Српска пружа пуну подршку и бројне стимулативне мјере свим потенцијалним инвеститорима, посебно оним који су опредијељени за развој „гринфилд“ инвестиција. Такође, истакао је да у бројним областима постоји значајан простор за унапређење привредних веза са Републиком Чешком.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Јана К. Лолић Шинделкова

Чешка

Република Српска

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