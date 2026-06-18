Минић са Шинделковом: Српска пружа подршку свим потенцијалним инвеститорима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањој Луци са амбасадорком Републике Чешке у БиХ Јаном К. Лолић Шинделковом.
Током састанка, премијер Минић упознао је чешку амбасадорку са инвестиционим плановима Републике Српске, као и са кључним макроекономским показатељима.
Он је истакао да Република Српска пружа пуну подршку и бројне стимулативне мјере свим потенцијалним инвеститорима, посебно оним који су опредијељени за развој „гринфилд“ инвестиција. Такође, истакао је да у бројним областима постоји значајан простор за унапређење привредних веза са Републиком Чешком.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Најновије
16
50
16
32
16
23
16
17
16
17
Тренутно на програму