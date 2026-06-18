Додик: Поносни смо на урађено, пред нама су још многи подухвати

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је многе подухвате који ће у Републици Српској бити реализовани, оцијенивши да иза књижевника остају ријечи, а иза политичара путеви, фабрике, болнице, школе, вртићи.
"Сви смо пролазни, само оно што изградимо да служи народу говори о нашој непролазности. Само дјела која оставимо иза себе трајни су свједоци нашег постојања", написао је Додик на мрежи Икс.
Истакао је да је данас задовољство бити у Требињу, које је окупило градитеље, визионаре, ствараоце на регионалној грађевинској и инфраструктурној конференцији.
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"Поносни смо на урађено, а пред нама су још многи подухвати које ћемо реализовати", рекао је Додик.
У Требињу је данас почела дводневна регионална инфраструктурна и грађевинска конференција "Градимо регион", која је окупила водеће људе из области грађевинарства, инфраструктуре, енергетике, урбанизма и инвестиција.
Међу присутнима били су предсједник Владе Саво Минић, који је отворио овај скуп, као и предсједник Милорад Додик.
Иза књижевника остају ријечи, иза политичара путеви, фабрике, болнице, школе, вртићи…— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 18, 2026
Сви смо пролазни, само оно што изградимо да служи народу говори о нашој непролазности. Само дjела која оставимо иза себе трајни су свједоци нашег постојања.
Задовољство је бити у Требињу,… pic.twitter.com/arLI6r1dKr
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