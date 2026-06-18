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Додик: Поносни смо на урађено, пред нама су још многи подухвати

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 15:31

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Милорад Додик на конференцији "Градимо регион"
Фото: Screenshot / X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је многе подухвате који ће у Републици Српској бити реализовани, оцијенивши да иза књижевника остају ријечи, а иза политичара путеви, фабрике, болнице, школе, вртићи.

"Сви смо пролазни, само оно што изградимо да служи народу говори о нашој непролазности. Само дјела која оставимо иза себе трајни су свједоци нашег постојања", написао је Додик на мрежи Икс.

Истакао је да је данас задовољство бити у Требињу, које је окупило градитеље, визионаре, ствараоце на регионалној грађевинској и инфраструктурној конференцији.

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"Поносни смо на урађено, а пред нама су још многи подухвати које ћемо реализовати", рекао је Додик.

У Требињу је данас почела дводневна регионална инфраструктурна и грађевинска конференција "Градимо регион", која је окупила водеће људе из области грађевинарства, инфраструктуре, енергетике, урбанизма и инвестиција.

Међу присутнима били су предсједник Владе Саво Минић, који је отворио овај скуп, као и предсједник Милорад Додик.

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Тагови :

Требиње 2026: Градимо регион

Градимо регион

Требиње 2026 –градимо регион

Милорад Додик

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