Бурсаћ Новаковић: ИДДЕЕА незаконито поступа и противправно прошируе овлашћења

Аутор:АТВ редакција
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Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ (ИДДЕЕА) је већ неколико година потпуно изашла из својих законских овлашћења стриктно прописаним Законом по којим је основана, јер као управна организација има тачно побројане и јасно исписане надлежности.
Међутим, рекла бих због патолошких амбиција човјека који их тренутно води, изашла је потпуно из оквира, навела је Сњежана Новаковић Бурсаћ бивши делегат у Дому народа БиХ, и члан Предсједништва СНСД-а.
- Република Српска и све њене институције су упозоравале на чињенице да је још 2024. године њима та активност била забрањена рјешењем Агенције за заштиту личних података БиХ, а затим је то рјешење Агенције два пута потврђено пред Судом БиХ. Према томе, не бих ја рекла да је да су супротстављени ставови - навела је Новаковић Бурсаћ.
Ми имамо активности, додаје она, које су биле противзаконите и које је Агенција за заштиту личних података својим рјешењем забранила изричито.
- Забранила је јер је немогуће потврђивати нечији идентитет дигитални, или било који идентитет без споја са стварним идентитетом. Сви наши лични подаци, нас, грађана, су власништво министарстава унутрашњих послова које је једино у овом тренутку надлежно за нашу идентификацију и тако даље. Међутим, неки су се очито заиграли и замислили да требају да праве неки дигитални МУП на нивоу БиХ. Имали су у једном тренутку, да кажем, и подршку неких дијелова Међународне заједнице, неких, као што је у многим незаконитостима било и раније, али ево, да кажем, ми једино што се залажемо из Републике Српске је уставност и законитост, како по овом питању, тако и овим другим питањима - поручила је она.
Наводи да је штета могла да наступи једино ако се нелегалним потписом упустите у било које радње, а камо ли правне радње или не дај Боже, финансијске.
- Закон, односно став суда је био да је тај потпис нелегалан. И замислите ви потенцијалну штету да се неко упусти у добијање кредита, у финансијске трансакције или било шта друго на основу нечега што је незаконито. О томе требају да се забрину сви они који су покушали да у правни промет упусте нелегалне ствари, као што је тај, рецимо, квалификовани дигитални сертификат који је покушала да креира ИДДЕЕА - навела је Новаковић Бурсаћ.
(РТРС)
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