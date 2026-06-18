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Србија донирала 227,4 милиона КМ Српској: Финансирано 138 пројеката широм Републике

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 14:20

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Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Влада Републике Српске усвојила је данас Информацију о одобравању и употреби 227.400.000 КМ донаторских средстава Владе Србије, од чега је распоређено 211.900.000 КМ за финансирање 138 пројеката у општинама и градовима.

Од септембра 2017. године Влада Србије дозначила је Републици Српској путем Министарства финансија Републике Српске донаторска средства у поменутом износу.

Финансирана су улагања у све нивое образовања, путну, привредну, спортску и социјалну инфраструктуру, здравство и друге области, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу након данашње сједнице.

Међу значајнијим пројектима финансираним донаторским средствима су пројекат суфинансирања изградње и опремања новог објекта, реконструкције, адаптације и опремања постојећег објекта Болнице Зворник, пројекат санације Моста краља Александра Првог Карађорђевића преко ријеке Дрине између Зворника и Малог Зворника, као и пројекат реконструкције Дома здравља.

У Требињу је финансиран пројекат ревитализације Старог града, пројекат изградње вртића у насељу Горица, пројекат изградње православног духовног центра у Мркоњићима-Попово поље, родном мјесту Светог Василија Острошког.

Из донаторских средстава Србије финансиран је пројекат изградње трга Републике Србије у Источном Новом Сарајеву, те пројекат завршетка изградње и унутрашње опремање позоришта у овој општини.

На подручју Бијељине финансиран је пројекат санације и реконструкција објекта јавне намјене "Соколски дом", пројекат реконструкције спортске дворане у склопу Гимназије, те пројекат изградње спортске дворане у оквиру школе у Великој Обарској.

У општини Мркоњић Град суфинансиран је пројекат реконструкције регионалног пута Црна Ријека-Бјелајци, пројекат реконструкције ентеријера и набавке опреме у средњим школама, те пројекат изградње спортско-рекреативног центра Лук.

У Власеници је финансирана изградња Студентско-ђачког дома "Србија", те реконструкција вртића.

За опште намјене је издвојено 85,1 милион КМ, 39,1 милион КМ је била подршка Буџету Републике Српске, док су буџети Костајнице, Козарске Дубице и Невесиња посебно подржани са 17 милиона КМ.

За ублажавање посљедица изазваних пандемијом вируса корона из донација Србије је издвојено 23,8 милиона КМ /средства одобрена Универзитетском клиничком центру Републике Српске, Институту за јавно здравство, Фонду здравственог осигурања, Министарству здравља и социјалне заштите и домовима здравља Бијељина и Калиновик/.

Улагано је на територији шест јединица локалне самоуправе у Федерацији БиХ - Дрвар, Гламоч, Босански Петровац, Босанско Грахово, Босанска Крупа и Мостар.

Укупно распоређена донаторска средства за ФБиХ износе 13,3 милиона КМ, а финансирано је 26 пројеката из области путне инфраструктуре, водоснабдијевања, школства, здравства, културе и спорта, те улагања у обнову и изградњу православних храмова, а средства су издвојена и за подршку подршку буџету општине Дрвар.

Укупно распоређена донаторска средства за Брчко дистрикт БиХ износе 998.000 КМ и усмјерена су за финансирање изградње вртића, преноси Срна.

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донација

Школа

болница

Вртић

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