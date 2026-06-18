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Стручњаци упозоравају: Ова врста тренинга подиже хормон стреса

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 15:08

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Стручњаци упозоравају: Ова врста тренинга подиже хормон стреса
Фото: Pixabay

Ендокринолози истичу да високоинтензивни интервални тренинзи (ХИИТ) могу привремено повисити ниво кортизола.

Кортизол има важну улогу у одговору тијела на стрес, али и у регулисању метаболизма и нивоа енергије током дана.

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„То је стероидни хормон стреса који производе надбубрежне жлијезде“, објашњава др Џенифер Ченг. Иако су повремене промјене нормалне, дугорочно повишен ниво кортизола може представљати проблем. Љекари упозоравају да чак и неке здраве навике могу привремено повећати његов ниво.

„Пацијентима увијек говорим да се здравље своди на сан, исхрану и вјежбање, и то тим редослиједом“, напомиње др Андрес Спленсер.

ХИИТ тренинзи могу повећати ниво кортизола

Ендокринолози истичу да високоинтензивни интервални тренинзи (ХИИТ) могу привремено повисити ниво кортизола.

Др Ченг објашњава да током таквих тренинга тијело препознаје појачан физички напор и ослобађа хормоне стреса.

„ХИИТ може изазвати привремени скок нивоа кортизола“, каже докторка.

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Зашто се кортизол повећава током ХИИТ тренинга?

Кортизол током интензивне физичке активности има важну улогу. Др Викторија Фин објашњава да помаже повећању нивоа шећера у крви и подржава рад срца и мишића током напора.

„Једноставно речено, кортизол помаже тијелу да издржи кратке налете напорних активности“, наводи др Фин.

Истраживања показују да се ниво кортизола након ХИИТ тренинга обично враћа на почетне вриједности у року од 24 часа.

То не значи да су ХИИТ тренинзи лоши.

„Стрес изазван вјежбањем је добра ствар“, истиче др Спленсер. Додаје да се тијело редовним вјежбањем прилагођава, па одговор на стрес временом постаје ефикаснији.

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Ипак, упозорава да претјеривање може изазвати проблеме и савјетује постепен напредак, као и прилагођавање интензитета сопственој кондицији.

Како одржати здрав ниво кортизола?

Поред уравнотеженог приступа тренинзима, љекари препоручују и друге навике за одржавање здравог нивоа кортизола.

Др Фин савјетује технике попут медитације, вјежби дисања, боравка у природи и одржавања друштвених контаката.

Такође наглашава важност квалитетног сна јер „хронични недостатак сна или лош распоред спавања могу пореметити овај ритам, што доводи до хронично повишеног нивоа кортизола“.

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Ако је стрес дуготрајан или изазива забринутост, др Ченг препоручује разговор с љекаром и, по потреби, упућивање терапеуту или психологу.

(Б92)

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Тагови :

тренинг

здравље

Кортизол

стрес

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