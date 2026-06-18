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Бањалука добија фестивал какав до сада није видјела

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 12:59

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Кастел фестивал
Фото: Ustupljena fotografija

Овог љета, на обалама Врбаса, између неба, воде и зидина Кастела рађа се нешто потпуно ново.

RIVERSIDE – први музички фестивал на води у региону – долази у Бањалуку и доноси доживљај који овај град још није имао. Замислите: бина на води, залазак сунца над Врбасом, зидине древног Кастела као кулиса и хиљаде људи који заједно пишу нову страницу историје. То није сан – то је 10. и 11. јул. Два дана, двије незаборавне вечери. На првој ноћи RIVERSIDE 10. јула, музичку сцену преузима Бојан Чикић – локални син, бањалучки понос, човјек који ове године обиљежава пуних 25 година музичке каријере. Јубилеј који заслужује посебну бину, и тачно ту бину добија – на води, испод отвореног неба, пред публиком која га воли од самог почетка.

Бојан Чикић
Бојан Чикић

Други дан, 11. јула, доноси RIVERSIDE White Night Party – ноћ електронске музике, бијелог dress codea и звука који не престаје. Уз ДЈ Сару и Леу које стижу из Београда, публици ће се те ноћи представити и Digital Seekers – бањалучки резиденти који познају сваки откуцај овог града и који ће Кастел претворити у плесни подиј под отвореним небом Кастел је свједочио много чему кроз вјекове, али овакве ноћи – још није видио.

Леа и Сара
Леа и Сара

Бањалука је тај град који зна како се прави историја. И овог љета, прави је поново RIVERSIDE. 10. и 11. јул. Кастел, Бањалука. Бина на води. Више информација ускоро.

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Тагови :

Бањалука

Кастел

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