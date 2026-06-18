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Тезге пуне, купци бирају: Ево шта се може купити на бањалучкој Тржници

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 08:01

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Тезге пуне, купци бирају: Ево шта се може купити на бањалучкој Тржници

На бањалучкој Тржници и ове седмице богата је понуда сезонског воћа и поврћа, а купци за килограм домаћих јабука треба да издвоје од двије до 3,5 КМ, док су наранџе од четири до пет марака.

Од сезонског воћа, трешње се продају по цијени од четири до седам КМ, јагоде коштају од пет до шест КМ, као и кајсије, док су брескве од четири до пет КМ. Крушке се могу купити за четири до пет КМ, банане за три до 3,5 КМ, а црно грожђе је међу скупљим артиклима и кошта од 13 до 15 КМ по килограму. Цијена сувих шљива износи 10 КМ, док је лимун од 4,5 до 5,5 КМ.

Када је ријеч о поврћу, млади кромпир продаје се по цијени од двије до 2,5 КМ, а стари кромпир од 1,5 до двије КМ. Парадајз кошта од 3,5 до пет КМ, паприка од три до пет КМ, док је краставац три КМ по килограму. Тиквице су од 2,5 до три КМ, а млади купус од 1,5 до двије КМ.

Пасуљ се продаје по цијени од седам до 13 КМ, боранија кошта 10 КМ, а карфиол пет КМ. За килограм мркве потребно је издвојити од 2,5 до четири КМ, док су цвекла и празилук од 2,5 до пет КМ. Цијена бијелог лука креће се од 15 до 20 КМ, док су целер и першун по 10 КМ за килограм. Зелена салата кошта пет КМ, а црвени лук двије КМ по килограму.

Најповољнији производи на тезгама су млади купус, кромпир и црвени лук, док су бијели лук и црно грожђе и даље међу најскупљим артиклима у понуди, пише Глас Српске

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Тагови :

Тржница Бањалука

Воће

поврће

Цијене

пијаца

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