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Станивуковић зауставио изградњу вратића: Мјештани Доњих Кола одржали протест

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АТВ
16.06.2026 18:55

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Након што је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић послао инспекцију и зауставио изградњу дјечијег игралишта у Доњим Колима, мјештани су одржали мирни протест.
Фото: РТРС

Након што је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић послао инспекцију и зауставио изградњу дјечијег игралишта у Доњим Колима, мјештани су одржали мирни протест.

Предсједник ове Мјесне заједнице Срђан Ћутковић раније је истакао да су прије два мјесеца од Града Бањалука тражили локацијске услове, али Град није дозволио.

- И онда смо ми обезбиједили средства. Ја сам као предсједник Мјесне заједнице потписао уговор са грађевинском фирмом - навео је он.

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Из Градске управе су навели да је изградња дјечијих игралишта без претходне сагласности надлежних градских служби и прибављене неопходне документације неприхватљива.

/РТРС/

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Тагови :

Протести

Бањалука

Доња Кола

Драшко Станивуковић

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