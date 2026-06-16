У ГУ Бањалука 230 радника више; Минић: "Грађани плаћају вашу штедњу"

Аутор:Марија Милановић
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Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић на данашњој сједници НС РС казао је да је Град Бањалука повећао број радника од 974 на 1.204, а што данас плаћају грађани Бањалуке.
„Вас питам као градског менаџера, 31.08.2020. године сте имали у Градској управи запослених 974 радника, а 20.04.2026. године, 1.204. Ово не можете рећи да није истина, ово су подаци из Пореске управе. 230 радника више, од ваше приче смањење администрације, одузимање аута и свега онога што сте причали“, казао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске, посланику ПДП-а, Мирни Савић Бањац.
Само за лична примања, поменутих 230 радника у бруту, то је 8,5 милиона КМ на годишњем нивоу, нагласио је Минић.
„Грађани Бањалуке плаћају вашу штедњу и одговорност“, казао је Минић и додао:
„У новој систематизацији, коју сте направили, ја нећу да улазим у то да ли се неко зове савјетник или не зове, они постоје. Тренутне обавезе ваше су 74 милиона КМ према добављачима и апсолутно је разумљиво да господин градоначелник жели да оде са тог мјеста, бирајући неку другу функцију, јер то све треба платити и вратити“, рекао је Минић.
Минић се осврнуо и на изборну ноћ уочи које је градоначелник Драшко Станивуковић побиједио и дошао на чело Бањалуке.
„Причао сам о томе како од себе правите политичке богаље на вече јад ми кажемо да нико није крао, побиједио је за градоначелника Драшко Станивуковић, он прво што каже кад је изашао каже да неће да буде са СНСД-ом и онда каже да нема скупштинску већину и онда тражи алиби за све опно што се не ради. Ја вас само питам од 230 нових радника, које сте запослили у општинску администрацију, колико је дјеце погинулих бораца, колико је из категорије породица које имају одређене потребе, болесну дјецу. Колико је на било какав начин и да ли је и један од ових 230, а да није из ваше политичке опције“, питао је Минић.
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