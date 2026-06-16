Центар Бањалуке без струје због испада два трансфроматора Електропреноса БиХ

Аутор:АТВ
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Због испада оба трансформатора у високонапонској трафостаници "Бањалука три" у власништву "Електропреноса БиХ" без струје је шире градско језгро у Бањалуци, речено је Срни у "Електрокрајини".
"Из `Електропреноса БиХ` навели су да почињу са напајањем са других трафостаница и да су укључења већ почела", поручили су из "Електрокрајине".
До прекида електроснабдијевања дошло је у 11.45 часова.
Република Српска
Прекинута сједница НСРС, нестало струје
Трафостаница "Бањалука три" снабдијева око 28.000 потрошача из насеља Центар
/западна страна/, Булевар /западна страна/, дио насеља Кочићев Вијенац, Паприковац, дио насеља Петрићевац и Нова Варош, мањи дио Росуља, дио насеља Мотике, те насеља Побрђе, Лауш, Павловац, Сарачица, Чокори, Бистрица и рејон Бронзани Мајдан.
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