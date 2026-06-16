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Центар Бањалуке без струје због испада два трансфроматора Електропреноса БиХ

Аутор:

АТВ
16.06.2026 12:43

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ОДС „Eлeктрoкрajинa“ a.д. Бања Лука нajвeћи је оператер дистрибутивног система у Републици Српској који дистрибутивно покрива oкo 50% кoнзумa Рeпубликe Српскe. „Електрокрајина“ је одговорна за управљање, одржавање и развој дистрибутивног система нa подручју 21 јединице локалне самоуправе.
Фото: ATV

Због испада оба трансформатора у високонапонској трафостаници "Бањалука три" у власништву "Електропреноса БиХ" без струје је шире градско језгро у Бањалуци, речено је Срни у "Електрокрајини".

"Из `Електропреноса БиХ` навели су да почињу са напајањем са других трафостаница и да су укључења већ почела", поручили су из "Електрокрајине".

До прекида електроснабдијевања дошло је у 11.45 часова.

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Трафостаница "Бањалука три" снабдијева око 28.000 потрошача из насеља Центар

/западна страна/, Булевар /западна страна/, дио насеља Кочићев Вијенац, Паприковац, дио насеља Петрићевац и Нова Варош, мањи дио Росуља, дио насеља Мотике, те насеља Побрђе, Лауш, Павловац, Сарачица, Чокори, Бистрица и рејон Бронзани Мајдан.

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електропренос бих

Струја

насеља без струје

Бањалука

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