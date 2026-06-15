Бројање дугова, или гласова? Кредити, кампања и стара рачуница

Аутор:Весна Азић
Коментари:0
Бројило дуга Републике Српске ускоро би могло да осване на Тргу Крајине. Опозиција тврди да грађани треба да виде колико се Српска задужује.
Стиже и одговор власти. Прећуткују се, како кажу подаци који не одговарају тој причи. Дуг је данас мањи у односу на раније године.
Прије сједнице, почела је кампања. Испред Народне скупштине опозиција. У најавама и нови пројекат, бројило дуга Републике Српске на Тргу Крајине. За отплату оволиких кредита није довољно ни да пронађемо рудник злата, каже некадашњи љути ривал, сада најближи сарадник Драшка Станивуковића.
Упоређује он тако задужења Бањалуке са задужењима читаве Републике Српске. Апелује и да се Влади одузме возачка дозвола, јер нас, како каже, воде право у финансијску провалију.
"Управо зато, вечерас у пола 9,као што је и најавио предсједник Покрета Драшко Станивуковић, изнијет ћемо и представити један бројчаник који броји задужења коју ова власт доноси народу", казао је посланик ПДП-а у НСРС Бојан Кресојевић.
Опозиција говори о новим стотинама милиона марака задужења, другим бројкама одговара СНСД-ов Срђан Мазалица. Јавни дуг Републике Српске 2021. године био већи од 42 одсто БДП-а, а укупни дуг већи од 52 одсто. До краја прошле године, тврди, ти проценти су смањени на око 34 односно 38 одсто.
"И сада ових 38,83 и 42,66 је много мање него 42,46 и 52,40. Дакле ми смо далеко од онога колико смо имали прије пет година. У смислу учешћа јавног дуга у БДП-у", рекао је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
Да задуживање само по себи није спорно, поручује и први човјек Парламента Српске. Битно је, како каже, за шта се новац користи. У претходном периоду обезбијеђена су средства за бројне категорије становништва које су годинама чекале рјешења. Ако опозиција сматра да ту има нешто проблематично, поручује им да постоје судови.
"Мислим да је ред, ако смо ријешили БОРС, ако смо ријешили борце Републике Српске Крајине, рјешавамо приправнике, категорије које годинама нису рјешаване. Мислим да је то нешто што јавност види позитивно. Ако неко мисли да може то да уништи неком причом о задужењу.. Сви се задужујемо,и градови и Општине и ми када купујемо кола, правимо кућу", јасан је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Трн у оку опозиције је задужење од 800 милиона марака уз гаранцију за додатних 500 милиона марака. Спорно им је и што ће повећања плата и пензија доћи у септембру и октобру када је, како кажу, у јеку предизборна кампања.
"Повећану плату ће да добију у септембру мјесецу у јеку предизборне кампање. А то овој власти није доста, па покушава да купи 300 хиљада пензионера у Републици Српској. Тако што ће им у септембру мјесецу подијелити 80 КМ и 120 КМ", навео је шеф Посланичког клуба СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Огњен Бодирога.
Овакви перформанси нису ништа друго него популистичка мјера. Не треба томе давати на значају. Повећања плата и пензија резултат си економских показатеља, а не изборног календара, каже премијер Српске. Иста примједба могла се чути готово сваки пут када су расле пензије или примања радника у јавном сектору.
"Република Српска има задужење 38 одсто када је у питању БДП , укупан дуг Републике Српске јавни дуг. Када су они који се сад секирају због тога били на власти требало је гатати када ће бити исплаћена плата и да ли ће бити исплаћена у цијелом износу. Задужење је било 55 одсто. Република Српска са свим оним што ради се налази у свим законским оквирима", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Они који данас најављују бројило дуга раније су бранили милионска кредитна задужења за пројекте у Бањалуци, подсјећају из СНСД-а. Питају и шта је са дисплејем који је приказивао трошкове Градске управе, па фамозно нестао. СНСД води рачуна о задужености Српске за разлику од оних који су чинили власт 2005. а данас позивају на протесте, каже Игор Додик.
"Далеко смо испод просјека задужених земаља. Хрватска и Црна Гора су дужне 56-58 одсто БДП-а, док је Словенија 65 одсто", нагласио је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
Када је у питању кредитно задужење Бањалуке, онда Станивуковић има свако могуће објашњење и ваљан разлог зашто би требало узети кредит, каже Љубо Нинковић. Уназад пола године, Станивуковић је задужио грађане Бањалуке за 40 милиона марака.
"Читав његов мандат је означио 100 милиона кредита за грађане Бањалуке. То је нешто што је чињеница. Мени то личи само на лицемјерство и дволично понашање градоначелника и то у оној изборној години", додао је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
Без средстава Владе Републике Српске, чија задужења Станивуковић неуморно критикује, не би дошло до реализације моста у Чесми, неколико кружних токова који се тренутно раде, као ни споменика палим борцима. Све оно што је Влада Српске узела у своје руке и завршила након Станивуковића је итекако видљиво, закључује Нинковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч1
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
8 ч0
Бања Лука
9 ч1
Најновије
20
34
20
31
20
28
20
22
20
20
Тренутно на програму