Познато ко је управљао једрилицом смрти: Откривени нови детаљи

Аутор:АТВ
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У истрази тешке поморске несреће код Сплита, у којој су погинула четири чешка држављанина, појавиле су се нове незваничне информације. Према њиховим ријечима, у тренутку када се катамаран сударио са једрилицом, скипер није био за кормилом, већ један од повријеђених путника, пише Далматински портал.
Трагедија се догодила јуче ујутру у каналу између Брача и Шолте, а истрага на катамарану Крило Еклипс настављена је данас.
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Четири особе су погинуле у несрећи, док су четири спашене и превезене у сплитску болницу. Сви су чешки држављани. Скипер и два путника су након прегледа пуштени из КБЦ-а, док се једна жена лијечи због прелома пршљена.
Очекује се да ће полиција испитати све преживјеле са једрилице. Изјаве ће дати и капетан, први официр и кормилар катамарана, као и путници на катамарану који могу имати корисне информације о околностима судара.
Важан дио истраге могли би бити и француски држављани који су се у тренутку несреће налазили на оближњем једриличару. Незванично се сазнаје да су снимили сам тренутак судара, а овај снимак би могао бити од кључне помоћи истражиоцима у расвјетљавању догађаја.
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Оба пловила су се кретала у истом правцу, ка Хвару. Једрилица је испловила из Трогира и покретао је мотор, док је брзи путнички катамаран Крило Еклипс испловио из Сплита. Штета настала сударом видљива је на прамцу и десном трупу катамарана.
Према незваничним информацијама Далматинског портала, једрилица је наводно промијенила курс у посљедњем тренутку. У тренутку несреће, први официр и кормилар били су на мосту катамарана.
Као што је уобичајено у таквим ситуацијама, наложено је узимање узорака крви и урина од чешког скипера, команданта и првог официра катамарана ради токсиколошке анализе. Такође је наложена обдукција тијела преминулих.
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Паралелно су настављене припреме за извлачење самог једриличара, што ће бити један од кључних корака у разјашњавању околности трагедије. Ова операција, упозорава Куштера, захтијеваће више времена за израду студије и одређивање најбезбједнијег начина подизања пловила са морског дна.
(Индекс.хр)
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