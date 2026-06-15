Logo

Познато ко је управљао једрилицом смрти: Откривени нови детаљи

Аутор:

АТВ
15.06.2026 19:27

Коментари:

0
Познато ко је управљао једрилицом смрти: Откривени нови детаљи
Фото: Tanjug / HINA / Miroslav Lelas

У истрази тешке поморске несреће код Сплита, у којој су погинула четири чешка држављанина, појавиле су се нове незваничне информације. Према њиховим ријечима, у тренутку када се катамаран сударио са једрилицом, скипер није био за кормилом, већ један од повријеђених путника, пише Далматински портал.

Трагедија се догодила јуче ујутру у каналу између Брача и Шолте, а истрага на катамарану Крило Еклипс настављена је данас.

Ормуски мореуз

Свијет

Постигнут договор! Ево када се очекује потпуно отварање Ормуза

Четири особе су погинуле у несрећи, док су четири спашене и превезене у сплитску болницу. Сви су чешки држављани. Скипер и два путника су након прегледа пуштени из КБЦ-а, док се једна жена лијечи због прелома пршљена.

Очекује се да ће полиција испитати све преживјеле са једрилице. Изјаве ће дати и капетан, први официр и кормилар катамарана, као и путници на катамарану који могу имати корисне информације о околностима судара.

Важан дио истраге могли би бити и француски држављани који су се у тренутку несреће налазили на оближњем једриличару. Незванично се сазнаје да су снимили сам тренутак судара, а овај снимак би могао бити од кључне помоћи истражиоцима у расвјетљавању догађаја.

Пале-невријеме-лед

Градови и општине

Град оставио дио општине без струје: Јако невријеме погодило Пале

Реконструкција догађаја

Оба пловила су се кретала у истом правцу, ка Хвару. Једрилица је испловила из Трогира и покретао је мотор, док је брзи путнички катамаран Крило Еклипс испловио из Сплита. Штета настала сударом видљива је на прамцу и десном трупу катамарана.

Према незваничним информацијама Далматинског портала, једрилица је наводно промијенила курс у посљедњем тренутку. У тренутку несреће, први официр и кормилар били су на мосту катамарана.

Наложена анализа и извлачење олупине

Као што је уобичајено у таквим ситуацијама, наложено је узимање узорака крви и урина од чешког скипера, команданта и првог официра катамарана ради токсиколошке анализе. Такође је наложена обдукција тијела преминулих.

Мађарска

Свијет

Мађарски парламент ограничио премијерску функцију на осам година

Паралелно су настављене припреме за извлачење самог једриличара, што ће бити један од кључних корака у разјашњавању околности трагедије. Ова операција, упозорава Куштера, захтијеваће више времена за израду студије и одређивање најбезбједнијег начина подизања пловила са морског дна.

(Индекс.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Сплит

Сплитска врата

Јадранско море

поморска несрећа

Коментари (0)

Прочитајте више

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Још једна несрећа у БиХ: Двије особе повријеђене у судару аутомобила и мотора

1 ч

0
Уводи се забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година и полицијски час за интернет у овој земљи

Наука и технологија

Уводи се забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година и полицијски час за интернет у овој земљи

2 ч

0
Петровић: Станивуковић мршав за Сарајево, а гладан за Палатом

Република Српска

Петровић: Станивуковић мршав за Сарајево, а гладан за Палатом

2 ч

1
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијена нафте опада након договора Америке и Ирана

2 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

У саобраћајној несрећи код Дубровника погинуо млади голман Петар Прце

3 ч

0
доктор љекар медицина

Регион

Лажни доктор варао пацијенте и узимао им брдо пара: Хитно се огласио МУП

3 ч

0
"Ошишали" сточара са Брача: Уместо скупог алата стигла јефтина играчка

Регион

"Ошишали" сточара са Брача: Уместо скупог алата стигла јефтина играчка

5 ч

0
Школске клупе у учионици.

Регион

Професорица у Хрватској под истрагом: Имала непримјерен однос са учеником?

5 ч

0

  • Најновије

20

34

Стиже млади Мјесец у Близанцима: Многима би могао промијенити планове

20

31

Шта је спорно са бањалучком ривом?

20

28

Свађа двије породице у селу завршила убиством: Малољетник у притвору

20

22

Бомба на Мундијалу: Капе Верде шокирао Шпанију

20

20

Улице у Сарајеву поплављене, шахтови избацују воду: Саобраћај у колапсу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима