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У саобраћајној несрећи код Дубровника погинуо млади голман Петар Прце

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АТВ
15.06.2026 17:18

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Петар Прце (22), футсал голман MNK Squarea, погинуо је у саобраћајној несрећи на подручју Дубровника, јављају хрватски медији.

Прце је био члан дубровачког футсалског прволигаша и наступао је на позицији голмана у екипи која се такмичи у највишем рангу хрватског футсала, пише Дневник.хр.

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Клуб се од њега опростио емотивном објавом на друштвеним мрежама.

"У дубокој боли и с неизмјерном тугом опраштамо се од нашег Петра Прце. Постоје тренуци када спорт утихне. Тренуци у којима утакмице, бодови и резултати постану потпуно неважни. Прераним одласком нашег Петра, МНК Squarea је изгубио пуно више од врсног голмана - изгубили смо оданог пријатеља, брата и незамјењив дио наше велике клупске породице", навели су из клуба.

Истакли су како ће његова чиста љубав према футсалу И клубу остати трајно урезана у срцима свих који су га имали привилегију познавати.

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"Нажалост, ово није први пут да наш клуб пролази кроз овакву неиздрживу бол. Превише смо пута, прерано и неправедно, испраћали наше људе. И сваки пут изнова остаје иста болна празнина и исто питање на које нитко нема одговор. Данас не тугујемо само за чуваром наше мреже, данас жалимо за младим животом који се угасио у свом најљепшем сјају. У овим најтежим тренуцима наше мисли и молитве упућене су његовој породици, пријатељима и свима који су га вољели", навели су.

"Хвала за сваку одбрану"

Захвалили су се за сваки одбрањени ударац, за сваки заједнички тренутак и сваку емоцију коју је уткао у клуб.

"Заувијек ћеш остати дио Squarea. Породици, родбини и пријатељима изражавамо искрено саучешће. Петре, почивај у миру Божјем", стоји у саопштењу МНК-а Squarea.

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Смрт младог спортисте оставила је велику празнину у клубу и заједници, а МНК Squarea и цијели дубровачки спорт опростили су се од гомана који је, упркос младим годинама, оставио дубок траг.

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Тагови :

Дубровник

погинуо Петар Прце

Саобраћајна несрећа

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