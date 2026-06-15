Са тржишта БиХ повучена два модела заштитне обуће

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Фото: Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Фото: Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Са тржишта БиХ повучена су два модела заштитне обуће јер нису безбједна, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Након инспекцијске контроле повучена су 222 комада заштитне обуће.

Контролисано је 10 различитих модела заштитне обуће с циљем уклањања са тржишта производа који би могли да представљају опасност за кориснике, повећане безбједности потрошача и јачања свијести увозника и дистрибутера о стављању на тржиште безбједних производа.

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Надзор је вршен од 1. октобра прпшле године до 11. јуна ове, а спровели су га Агенција, те управе за инспекцијске послове Републике Српске, Федерације БиХ и Инспекторат Брчко дистрикта.

(СРНА)