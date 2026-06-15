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Сутра сунчано, температура до 31 степен

Аутор:

АТВ
15.06.2026 15:03

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Сунце, лијепо вријеме
Фото: pexels/Tuğba

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно сунчано и топлије вријеме, уз дневну температуру ваздуха до 31 степен Целзијусов.

Јутро ће бити промјенљиво облачно и углавном суво, а слаба киша је могућа само још понегдје на југоистоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана претежно сунчано и топлије уз умјерену облачност, послије подне од југозапада ка југу и истоку очекује се развој облака који ће понегдје донијети кишу и пљускове са грмљавином, док је у вечерњим часовима пролазна киша могућа и понегдје на сјеверу.

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Јутарња температура ваздуха биће од девет до 15, на југу око 18 степени, а дневна од 24 до 31, у вишим предјелима 19 степен Целзијусових.

Дуваће слаб вјетар, сјеверног и сјевероисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода, преноси Срна.

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