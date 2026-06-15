Сутра сунчано, температура до 31 степен

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно сунчано и топлије вријеме, уз дневну температуру ваздуха до 31 степен Целзијусов.
Јутро ће бити промјенљиво облачно и углавном суво, а слаба киша је могућа само још понегдје на југоистоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана претежно сунчано и топлије уз умјерену облачност, послије подне од југозапада ка југу и истоку очекује се развој облака који ће понегдје донијети кишу и пљускове са грмљавином, док је у вечерњим часовима пролазна киша могућа и понегдје на сјеверу.
Друштво
Нигдје без кишобрана! Стиже захлађење
Јутарња температура ваздуха биће од девет до 15, на југу око 18 степени, а дневна од 24 до 31, у вишим предјелима 19 степен Целзијусових.
Дуваће слаб вјетар, сјеверног и сјевероисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
8 ч0
Друштво
1 д0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д1
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
16
07
16
04
15
50
15
48
15
40
Тренутно на програму